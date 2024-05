FTI GROUP recentre sa stratégie de développement durable

La décision de réserver tel type de vacances revient au client - FTI GROUP reste catégorique sur ce point

Mais d’un côté, nous voulons permettre de créer des excursions durables, en promouvant des produits y correspondant au sein de notre programme. D’un autre côté, nous essayons, par nos actions de vente et marketing, de créer une meilleure perception de ces offres.



Cela implique de mieux catégoriser et expliquer le sens de voyages durables, et de les rendre repérables, en formant notamment des agences de voyages autour de ces offres spécifiquement

», poursuit Karl Markgraf ».Un des objectifs : au sein du portefeuille de base de FTI GROUP, environParmi eux se trouvent l’ensemble des établissements MP Hotels appartenant directement au groupe, et porteurs du label Travelife depuis septembre 2022.Ces établissements ainsi que l’ensemble des hôtels partenaires détenteurs de certificats mettent en avant les prestations du tour-opérateur dans les systèmes de réservation des agences de voyages et des portails en ligne.De plus, les agences réceptives du groupe sont actuellement en cours de. À l'avenir, les clients auront la garantie de bénéficier de services de transferts et d'excursions écologiques et socialement équitables sur leur lieu de vacances.