Karl Markgraf nommé CEO de FTI Group

Depuis juillet 2022, Karl Markgraf est le CIO responsable des univers système de FTI GROUP. Ce diplômé en gestion d'entreprise travaillait auparavant pour l'entreprise de logicielsEn tant que CIO et COO, il y gérait le paysage informatique, la sécurité informatique, la numérisation, les processus de commerce électronique et d'approvisionnement, la gestion de la qualité et le support technique mondial.Auparavant, il avait travaillé pendant vingt ans au sein du, où il a occupé différents postes de direction, le dernier étant celui de directeur général pour l'organisation, à l’échelle mondiale, des technologies de l’information et des services partagés de l'entreprise.Pour rappel en 2021, le fondateur de l'entreprise et CEO, Dietmar Gunz, avait cédé son domaine de responsabilité au co-directeur Général Ralph Schiller et s'était retiré de l'activité opérationnelle.