FTI Group : S. Sawiris (ORASCOM, SOSTNT) devient actionnaire majoritaire

Dietmar Gunz ajoute : « Ce financement n'aurait pas été possible sans l'engagement financier de notre partenaire et actionnaire SOSTNT - le siège de l’entreprise famille de M. Samih Sawiris - et l'augmentation des capitaux propres qui en découle. Ce soutien fait de SOSTNT l'actionnaire majoritaire du groupe ».



Samih Sawiris précise de son côté : « Mon entrée dans FTI GROUP en 2014 s'est déjà avérée être un grand succès dès le départ pour les deux partenaires.



Avec une participation majoritaire dans l'une des plus grandes et des plus larges entreprises de tourisme en Europe, je complète idéalement mon portefeuille actuel de destinations de vacances, d'hôtels et de distribution avec la participation dans la chaîne d'agences de voyage RV Touristik.



Je continue ainsi à me positionner dans les segments les plus importants de l'industrie du tourisme. Une fois de plus, les deux parties ont tout à gagner à surmonter ensemble cette période difficile. »



Cet homme de 63 ans est notamment le fondateur et le président de la société de développement de destinations et d'hôtels ORASCOM.