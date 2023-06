Start-up : les nouveaux services pour aider les agences de voyages !

Sans doute Axel Mazerolles.



L’ancien patron de FTI Voyages a créé Tested4you, pour lui aussi remiser les brochures dans les placards.



" C'est une technologie, avec une application mobile offrant l’accès à des vidéos créées par de véritables consommateurs.



Il n’y a pas de bimbo, mais de vrais clients partageants leurs expériences, avec leurs mots, " présente Axel Mazerolles.



En moyenne, un adulte américain va passer 3 heures et 11 minutes à regarder des vidéos en ligne en 2023. Tested4you souhaite remettre l'authenticité au coeur du téléphone et la véracité au centre du voyage.



Le réseau social compte déjà plus de 30 000 vidéos.



" Une équipe modère le contenu, mais aussi briefe les clients pour faire de belles vidéos. Le contenu est 100% authentique, plus de 10 000 marques ont été testées par des consommateurs, " poursuit le fondateur de la start-up.



La meilleure des publicités reste le bouche-à-oreille malgré le numérique. Le produit a déjà permis aux professionnels l’ayant testé d’améliorer le SEO de 53% et les ventes de 15%.



Après Axel Mazerolles, un autre professionnel de prendre la parole.



Après 25 ans dans la relation client, sur des plateaux entassant plusieurs centaines d’opérateurs téléphoniques, Tristan Daube saute dans l’aventure du voyage.



Il crée en 2018, la start-up TravelAssist.



" La problématique et la souffrance qu'ont les pros : ce qui se passe durant le voyage.



Nous avons créé une application permettant d’avoir pour le client toutes les informations sur son voyage, mais aussi de lui répondre à tout moment, grâce à une équipe 100% humaine, " explique Tristan Daube.



La nouvelle conciergerie vous offre la possibilité de vous reposer sur des professionnels, une fois votre client à destination.