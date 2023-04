EDV lance un appel à candidatures auprès de start-up

Le programme du congrès national des Entreprises du Voyages (EDV) prend forme.le syndicat vient de lever le voile sur un des moments forts de son congrès avecCet évènement permettra de créer du lien entre les adhérents et 10 solutions innovantes du secteur du voyage.Si les entreprises n'ont pas encore été sélectionnées, ces dernières pitcheront leur projet et innovation devant près de 500 professionnels. Après ces quelques minutes de présentation, de nombreux moments de networking seront organisés tout au long du congrès.La sélection se fera sur des critères d’adéquation entre les attentes des agences et le caractère très opérationnel des solutions et services proposés.