L’offre France sera mise en avant par Ty-Win à l’IFTM Top Resa

L'acteur de séjours packagés, multi-acteurs, multi-cibles et multi-langues Ty-Win maintiendra cette opération de rayonnement jusqu’à un mois après la durée du salon.Au-delà, les exposants qui souhaitent continuer à rendre leurs offres accessibles et commercialiser à travers ce catalogue pourront devenir adhérents pour profiter des services de la marketplace.À la clé : une visibilité accrue pour les spécialistes de la destination France et de nouveaux prospects pour Ty-Win qui continue son engagement dans la sphère touristique française après des partenariats avec France DMC Alliance en 2021, Flockeo et MooVert en 2022 pour le tourisme durable, l’aéroport de Kerry en 2023.