Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !

Pour la Commission, ces " contrats de services fixaient les redevances aéroportuaires appliquées à Ryanair et prévoyaient un engagement de la compagnie aérienne à exploiter certaines liaisons vers Carcassonne et à atteindre certains objectifs en matière de passagers. "



Sauf que l'enquête révèle que 11 des accords de commercialisation et de prestations de services accordés à Ryanair, via sa filiale AMS, sont illégaux.



L'instance est arrivée à cette conclusion en se mettant à la place d'un acteur privé, afin de savoir s'il aurait conclu ces partenariats avec la low cost. L'enjeu a donc été d'estimer la rentabilité de ces prestations de service.



Sur les 16 contrats signés, 11 accordaient un avantage clair à Ryanair, puisque les recettes étaient inférieures aux coûts associés pour l'aéroport. De plus, l'enquête révèle que les subventions par passager ont baissé, tout en augmentant au fil du temps les redevances de commercialisation.



" L'avantage total conféré à Ryanair s'élève à 1,8 million d'euros.



La France doit à présent récupérer l'aide déclarée incompatible, majorée des intérêts. En principe, les règles de l'UE requièrent que les aides d'État incompatibles soient récupérées sans délai afin de supprimer la distorsion de concurrence qu'elles ont créée, " a conclu le communiqué.



Avant même le rendu de la décision, la compagnie irlandaise a commencé à réduire la voilure à Carcassonne, en abandonnant certaines lignes, faisant craindre un désengagement.