Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Le restaurant-bar “La Baie Coco” transforme chaque plat en un voyage culturel. Le menu célèbre le riche héritage culinaire de l'île Maurice, avec des fruits de mer frais, des spécialités créoles colorées et des plats qui reflètent les diverses influences culturelles de l'île. Le classique petit-déjeuner prend des allures de fête tropicale avec ses fruits frais tandis que le dîner propose une expérience gustative authentique. Chaque semaine, l'hôtel s'anime autour de soirées à thème et de barbecues sur la plage créant une atmosphère conviviale pour les clients qui découvrent la chaleureuse hospitalité mauricienne. Le bar en bord de mer, idéalement situé pour admirer le coucher du soleil, est le cœur social de l'hôtel, où vous pouvez déguster les cocktails les plus rafraîchissants ou des noix de coco bien fraîches, rien de plus typiquement mauricien !