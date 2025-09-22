Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Un charme mauricien authentique
Niché dans le paisible village côtier de Baie du Tombeau, sur la tranquille côte nord-ouest de l’île Maurice, le Cocotiers Hotel Mauritius est un véritable trésor caché. Cet hôtel a tout d’un grand, à commencer par ce que beaucoup de voyageurs recherchent aujourd’hui et trouvent de moins en moins : une authenticité sincère, sans fioritures ni prix démesurés.
Ici, pas de luxe ostentatoire, mais une atmosphère simple, chaleureuse et profondément humaine. La philosophie du lieu ? Laisser la beauté naturelle de l’île s’exprimer pleinement, tout en offrant un accueil personnalisé et attentionné, digne des traditions mauriciennes. Du premier sourire à la réception jusqu’au dernier toast face au coucher du soleil au bar de la plage, chaque instant est empreint d’une hospitalité vraie, celle qui fait qu’on se sent immédiatement chez soi.
Des chambres inspirées de l'art de vivre mauricien
Le Cocotiers Hotel Mauritius abrite 48 chambres pensées avec soin, où se marient subtilement bien-être, simplicité et douceur tropicale. Chaque espace est conçu pour offrir une bulle de sérénité, avec une décoration aux tons naturels et apaisants, inspirée des couleurs authentiques de l’île : bleu lagon, sable doré, vert végétal… une invitation permanente à la détente.
Que vous optiez pour une vue sur le jardin luxuriant ou pour un panorama ouvert sur l’océan Indien, chaque chambre devient un refuge où il fait bon poser ses valises. Le véritable trésor de ces chambres ? Leurs espaces extérieurs privés – balcon ou terrasse – qui se transforment en petits havres de paix. Le matin, on y savoure un café en écoutant le chant des oiseaux ; l’après-midi, on s’y installe avec un bon livre; et le soir venu, on s’y laisse bercer par la brise marine en contemplant le ciel étoilé. Ces instants suspendus créent une parfaite harmonie entre intimité et nature, à l’image de l’art de vivre mauricien.
Une cuisine aux saveurs locales de l'île Maurice
Le restaurant-bar “La Baie Coco” transforme chaque plat en un voyage culturel. Le menu célèbre le riche héritage culinaire de l'île Maurice, avec des fruits de mer frais, des spécialités créoles colorées et des plats qui reflètent les diverses influences culturelles de l'île. Le classique petit-déjeuner prend des allures de fête tropicale avec ses fruits frais tandis que le dîner propose une expérience gustative authentique. Chaque semaine, l'hôtel s'anime autour de soirées à thème et de barbecues sur la plage créant une atmosphère conviviale pour les clients qui découvrent la chaleureuse hospitalité mauricienne. Le bar en bord de mer, idéalement situé pour admirer le coucher du soleil, est le cœur social de l'hôtel, où vous pouvez déguster les cocktails les plus rafraîchissants ou des noix de coco bien fraîches, rien de plus typiquement mauricien !
Entre ville et rivage : un refuge d’exception
Situé dans la paisible commune de Baie du Tombeau, l’hôtel Cocotiers jouit d’un emplacement idéal, alliant harmonieusement quiétude et découverte. À seulement quelques minutes de la dynamique ville de Port-Louis, les voyageurs peuvent s’aventurer à la découverte de marchés hauts en couleurs et de monuments chargés d’histoire, avant de retrouver leur havre de paix, face au lagon.
Sur cette côte ouest, les eaux cristallines et la plage de sable fin invitent à la promenade, tandis que les couchers de soleil, flamboyants et incandescents, embrasent l’horizon. Ici, la beauté n’a pas besoin d’être poursuivie : elle se révèle naturellement à chaque instant, faisant des fins d’après-midi des moments tout simplement inoubliables.
Un refuge de verdure où le temps suspend son cours
Sous le doux abri des cocotiers, le jardin de l’hôtel se pare de mille nuances de vert, vibrant au rythme de la nature. Au cœur de cette luxuriante oasis, la piscine d’eau douce scintille d’un éclat bleu cristallin, telle une gemme précieuse, offrant un rafraîchissement bienvenu sous le soleil généreux de l’île Maurice.
Chaque recoin de ce havre idyllique raconte une histoire : ici, un hamac suspendu entre deux palmiers invite à la douce paresse tropicale ; là, une table à l’abri devient un sanctuaire paisible pour les amoureux de la lecture. Les soirées s’enrichissent d’une magie particulière, rythmées par le cliquetis délicat des glaçons dans les verres, accompagnant des conversations qui se prolongent jusqu’aux premiers chants d’oiseaux saluant l’aube naissante.
