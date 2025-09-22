TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve


Imaginez-vous vous réveiller au son apaisant des vagues venant caresser un rivage doré, puis ouvrir les portes de votre balcon privé pour contempler le soleil levant, peignant l’océan Indien de reflets flamboyants d’orange, de rose et d’or. Ce décor de carte postale n’est pas un simple rêve : c’est le quotidien enchanteur du Cocotiers Hotel Mauritius, un charmant hôtel en bord de mer qui capture l’essence même de la douceur de vivre insulaire.


Rédigé par Cocotiers Hotel Mauritius le Lundi 22 Septembre 2025

Un charme mauricien authentique

© Cocotiers Hotel Mauritius
© Cocotiers Hotel Mauritius
DITEX
Niché dans le paisible village côtier de Baie du Tombeau, sur la tranquille côte nord-ouest de l’île Maurice, le Cocotiers Hotel Mauritius est un véritable trésor caché. Cet hôtel a tout d’un grand, à commencer par ce que beaucoup de voyageurs recherchent aujourd’hui et trouvent de moins en moins : une authenticité sincère, sans fioritures ni prix démesurés.

Ici, pas de luxe ostentatoire, mais une atmosphère simple, chaleureuse et profondément humaine. La philosophie du lieu ? Laisser la beauté naturelle de l’île s’exprimer pleinement, tout en offrant un accueil personnalisé et attentionné, digne des traditions mauriciennes. Du premier sourire à la réception jusqu’au dernier toast face au coucher du soleil au bar de la plage, chaque instant est empreint d’une hospitalité vraie, celle qui fait qu’on se sent immédiatement chez soi.

Des chambres inspirées de l'art de vivre mauricien

© Cocotiers Hotel Mauritius
© Cocotiers Hotel Mauritius
Le Cocotiers Hotel Mauritius abrite 48 chambres pensées avec soin, où se marient subtilement bien-être, simplicité et douceur tropicale. Chaque espace est conçu pour offrir une bulle de sérénité, avec une décoration aux tons naturels et apaisants, inspirée des couleurs authentiques de l’île : bleu lagon, sable doré, vert végétal… une invitation permanente à la détente.

Que vous optiez pour une vue sur le jardin luxuriant ou pour un panorama ouvert sur l’océan Indien, chaque chambre devient un refuge où il fait bon poser ses valises. Le véritable trésor de ces chambres ? Leurs espaces extérieurs privés – balcon ou terrasse – qui se transforment en petits havres de paix. Le matin, on y savoure un café en écoutant le chant des oiseaux ; l’après-midi, on s’y installe avec un bon livre; et le soir venu, on s’y laisse bercer par la brise marine en contemplant le ciel étoilé. Ces instants suspendus créent une parfaite harmonie entre intimité et nature, à l’image de l’art de vivre mauricien.
© Cocotiers Hotel Mauritius
© Cocotiers Hotel Mauritius

Une cuisine aux saveurs locales de l'île Maurice

Le restaurant-bar “La Baie Coco” transforme chaque plat en un voyage culturel. Le menu célèbre le riche héritage culinaire de l'île Maurice, avec des fruits de mer frais, des spécialités créoles colorées et des plats qui reflètent les diverses influences culturelles de l'île. Le classique petit-déjeuner prend des allures de fête tropicale avec ses fruits frais tandis que le dîner propose une expérience gustative authentique. Chaque semaine, l'hôtel s'anime autour de soirées à thème et de barbecues sur la plage créant une atmosphère conviviale pour les clients qui découvrent la chaleureuse hospitalité mauricienne. Le bar en bord de mer, idéalement situé pour admirer le coucher du soleil, est le cœur social de l'hôtel, où vous pouvez déguster les cocktails les plus rafraîchissants ou des noix de coco bien fraîches, rien de plus typiquement mauricien !

Entre ville et rivage : un refuge d’exception

Situé dans la paisible commune de Baie du Tombeau, l’hôtel Cocotiers jouit d’un emplacement idéal, alliant harmonieusement quiétude et découverte. À seulement quelques minutes de la dynamique ville de Port-Louis, les voyageurs peuvent s’aventurer à la découverte de marchés hauts en couleurs et de monuments chargés d’histoire, avant de retrouver leur havre de paix, face au lagon.
Sur cette côte ouest, les eaux cristallines et la plage de sable fin invitent à la promenade, tandis que les couchers de soleil, flamboyants et incandescents, embrasent l’horizon. Ici, la beauté n’a pas besoin d’être poursuivie : elle se révèle naturellement à chaque instant, faisant des fins d’après-midi des moments tout simplement inoubliables.

Un refuge de verdure où le temps suspend son cours

Sous le doux abri des cocotiers, le jardin de l’hôtel se pare de mille nuances de vert, vibrant au rythme de la nature. Au cœur de cette luxuriante oasis, la piscine d’eau douce scintille d’un éclat bleu cristallin, telle une gemme précieuse, offrant un rafraîchissement bienvenu sous le soleil généreux de l’île Maurice.
Chaque recoin de ce havre idyllique raconte une histoire : ici, un hamac suspendu entre deux palmiers invite à la douce paresse tropicale ; là, une table à l’abri devient un sanctuaire paisible pour les amoureux de la lecture. Les soirées s’enrichissent d’une magie particulière, rythmées par le cliquetis délicat des glaçons dans les verres, accompagnant des conversations qui se prolongent jusqu’aux premiers chants d’oiseaux saluant l’aube naissante.

Contactez-nous

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Email : resa@cocotiersmauritius.com
Téléphone : +230 206 8600

facebook linkedin instagram


Lu 224 fois

Tags : Cocotiers Hotel Mauritius
Notez
IFTM
Dernière heure

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

Exposant ou visiteur, comment préparer votre participation à un salon professionnel ? [ABO]

TourMaG accélère sur la vidéo, on vous dit tout !

Le monde du tourisme peut-il échapper à la crise ? [ABO]

Événementiel privé en palace : une manne en croissance pour les hôteliers ? [ABO]

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (La Ciotat (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

IFTM 2025 : une édition tournée vers l’innovation et la durabilité

IFTM 2025 : une édition tournée vers l’innovation et la durabilité
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025

CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025
Production

Production

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon
AirMaG

AirMaG

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Les dernières actualités d’Explora Journeys : une rentrée riche en nouveautés

Les dernières actualités d’Explora Journeys : une rentrée riche en nouveautés
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias