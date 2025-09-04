TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Japan Airlines : Jean-Louis Amalric nous a quittés

il a fait carrière pendant 30 ans chez Japan Airlines


À l’aube de sa 76è année, Jean-Louis Amalric nous a quittés des suites d’une longue maladie.


Jeudi 4 Septembre 2025

Jean-Louis Amalric nous a quittés - Photo DR
Licence de lettres en poche et attiré par la profession du tourisme, après un stage chez Air Inter, en 1972 Jean-Louis Amalric intègre la société Air Transport Brittours spécialisée sur les îles Britanniques.

En 1978, il rentre chez le tour-opérateur suisse Hotelplan pour élargir sa connaissance d’autres pays.

Intéressé par le monde de l’aérien, il rejoint en 1980 la compagnie Japan Airlines.

Chef des ventes, puis directeur des ventes, il y restera plus d’une trentaine d’années, et deviendra membre actif du Bar.

Après une carrière bien remplie, il se retire dans ce pays basque qu’il affectionnait tant.

Nos pensées vont vers sa femme et ses 3 filles.


