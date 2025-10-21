Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

13 au 16 octobre 2025, Paris a accueilli la première édition du salon voyage de luxe et d’ultra-luxe sur les marchés francophones.



L’initiative a réuni 120 professionnels venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique et des États-Unis autour d’un programme de rencontres et d’expériences dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale.



Organisé dans des établissements prestigieux tels que Le Meurice – Dorchester Collection, la Galerie Bourbon, l’hôtel Shangri-La ou encore les Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, le salon se positionne comme le premier rendez-vous B2B francophone consacré exclusivement au segment du tourisme haut de gamme.



Le salon Crème de la Crème : un programme axé sur l’expérience et le networking



Des retombées positives pour une première édition