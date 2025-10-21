Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

Du 13 au 16 octobre 2025, Paris a accueilli la première édition du salon Crème de la Crème, un nouvel événement professionnel dédié au voyage de luxe et d’ultra-luxe sur les marchés francophones.
L’initiative a réuni 120 professionnels venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique et des États-Unis autour d’un programme de rencontres et d’expériences dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale.
Organisé dans des établissements prestigieux tels que Le Meurice – Dorchester Collection, la Galerie Bourbon, l’hôtel Shangri-La ou encore les Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, le salon se positionne comme le premier rendez-vous B2B francophone consacré exclusivement au segment du tourisme haut de gamme.
Les acheteurs invités ont bénéficié d’une prise en charge complète, leur permettant de découvrir l’art de vivre parisien à travers un programme d’activités immersives et de rencontres professionnelles.
Le salon Crème de la Crème : un programme axé sur l’expérience et le networking
L’événement s’est ouvert par un dîner au Meurice signé Alain Ducasse et Cédric Grolet.
Les participants ont ensuite enchaîné les expériences exclusives, entre ateliers immersifs dédiés à l’intelligence artificielle et au bien-être à la Maison Epigenetic, et visite privée du tout nouvel appartement Messika, guidée par Maud Hacker.
Tout au long de ces trois jours, les échanges se sont poursuivis lors de rencontres privilégiées avec des acteurs emblématiques du secteur, parmi lesquels le Groupe Barrière, Experience Scottsdale (Arizona), Kerzner International, Explora Journeys, Orient Express ou encore Emirates.
Des retombées positives pour une première édition
Selon Nicolas Zimmermann fondateur du salon et spécialiste de l’hôtellerie de luxe, cette première édition a répondu aux attentes, "i[Les retours des exposants et des agents de voyages sont très positifs, et plusieurs collaborations ont déjà été initiées à la suite du salon]", indique-t-il.
Fort de ces résultats, Crème de la Crème reviendra à Paris du 12 au 16 octobre 2026, dans un format similaire mais plus sélectif.
Des quotas par destination et par catégorie d’exposants seront maintenus afin de préserver la qualité des échanges. Le programme sera enrichi de nouvelles initiatives, notamment une participation au 20 km de Paris et un format inédit de rencontres presse et clients finaux.
