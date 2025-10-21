TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

Paris devient la capitale du tourisme de luxe francophone


Du 13 au 16 octobre 2025, la première édition du salon Crème de la Crème a réuni 120 professionnels du voyage haut de gamme venus du monde entier. Entre expériences exclusives, dîners d’exception et rencontres business, cet événement inédit a su séduire un marché en quête d’excellence et de nouvelles connexions.


Rédigé par le Mardi 21 Octobre 2025

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition - @corentinbnn.pro
Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition - @corentinbnn.pro
Assurever
Du 13 au 16 octobre 2025, Paris a accueilli la première édition du salon Crème de la Crème, un nouvel événement professionnel dédié au voyage de luxe et d’ultra-luxe sur les marchés francophones.

L’initiative a réuni 120 professionnels venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique et des États-Unis autour d’un programme de rencontres et d’expériences dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale.

Organisé dans des établissements prestigieux tels que Le Meurice – Dorchester Collection, la Galerie Bourbon, l’hôtel Shangri-La ou encore les Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, le salon se positionne comme le premier rendez-vous B2B francophone consacré exclusivement au segment du tourisme haut de gamme.

Les acheteurs invités ont bénéficié d’une prise en charge complète, leur permettant de découvrir l’art de vivre parisien à travers un programme d’activités immersives et de rencontres professionnelles.

Le salon Crème de la Crème : un programme axé sur l’expérience et le networking

Autres articles
L’événement s’est ouvert par un dîner au Meurice signé Alain Ducasse et Cédric Grolet.

Les participants ont ensuite enchaîné les expériences exclusives, entre ateliers immersifs dédiés à l’intelligence artificielle et au bien-être à la Maison Epigenetic, et visite privée du tout nouvel appartement Messika, guidée par Maud Hacker.

Tout au long de ces trois jours, les échanges se sont poursuivis lors de rencontres privilégiées avec des acteurs emblématiques du secteur, parmi lesquels le Groupe Barrière, Experience Scottsdale (Arizona), Kerzner International, Explora Journeys, Orient Express ou encore Emirates.

Des retombées positives pour une première édition

Selon Nicolas Zimmermann fondateur du salon et spécialiste de l’hôtellerie de luxe, cette première édition a répondu aux attentes, "i[Les retours des exposants et des agents de voyages sont très positifs, et plusieurs collaborations ont déjà été initiées à la suite du salon]", indique-t-il.

Fort de ces résultats, Crème de la Crème reviendra à Paris du 12 au 16 octobre 2026, dans un format similaire mais plus sélectif.

Des quotas par destination et par catégorie d’exposants seront maintenus afin de préserver la qualité des échanges. Le programme sera enrichi de nouvelles initiatives, notamment une participation au 20 km de Paris et un format inédit de rencontres presse et clients finaux.


Lu 226 fois

Tags : creme de la creme, luxe, salon
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 21 Octobre 2025 - 07:55 L’Hôtel Westminster décroche sa cinquième étoile à Paris

Lundi 20 Octobre 2025 - 12:25 Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

Climats du Monde

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco
Explora Journeys, la marque de croisières de luxe du groupe MSC, continue d'enrichir l'expérience...
Dernière heure

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes reprend du service

Le Panoramique des Dômes reprend du service
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya
Production

Production

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)
AirMaG

AirMaG

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires

HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias