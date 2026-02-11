TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Icelandair renforce son réseau en Norvège avec Tromsø et Bergen

Une présence consolidée sur le marché nordique


Icelandair a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison hivernale vers Tromsø et la pérennisation de sa desserte de Bergen tout au long de l’année, renforçant ainsi la connectivité entre l’Islande, la Norvège et l’Amérique du Nord.


Rédigé par le Mercredi 11 Février 2026 à 17:11

celandair renforce son réseau en Norvège avec Tromsø et Bergen - Depositphotos.com @portosabbia
Icelandair poursuit le développement de son réseau nordique en annonçant l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Tromsø à l’hiver 2026 et la pérennisation de la liaison vers Bergen, désormais opérée toute l’année.

Une stratégie qui vise à renforcer les flux touristiques entre l’Islande, la Norvège et l’Amérique du Nord.

À partir du 23 octobre 2026 et jusqu’au 29 mars 2027, Icelandair proposera deux vols hebdomadaires entre l’aéroport international de Keflavík et Tromsø, dans le nord de la Norvège. La ligne sera opérée en Boeing 737 MAX8.

Parallèlement, la compagnie prolongera sa liaison vers Bergen pendant la saison hivernale.

Jusqu’ici saisonnière, elle deviendra ainsi une destination desservie toute l’année, consolidant la présence d’Icelandair sur le marché norvégien.

Une stratégie de développement sur le marché nordique

Avec cette double annonce, Icelandair entend améliorer la connectivité entre l’Islande et la Norvège tout en renforçant son positionnement comme hub entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

La nouvelle ligne vers Tromsø s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion du réseau, visant à capter une clientèle internationale attirée par les paysages nordiques, les expériences hivernales et la culture norvégienne.

Pour les voyageurs norvégiens, cette connexion ouvre également de nouvelles opportunités de correspondances vers l’Amérique du Nord, sans passer par les grands hubs européens.

Les départs en après-midi depuis Tromsø permettront des correspondances le jour même vers les États-Unis.

Un hub stratégique entre l’Europe et l’Amérique du Nord

"Ce nouveau service présente de nombreux avantages", souligne Bogi Nils Bogason, PDG d’Icelandair.

Il met en avant la facilitation des déplacements pour les voyageurs ayant des liens personnels ou familiaux entre l’Islande et le nord de la Norvège, ainsi que la fluidité des correspondances transatlantiques.

La compagnie rappelle également l’un de ses atouts commerciaux : la possibilité pour les passagers voyageant entre l’Europe et l’Amérique du Nord d’effectuer une escale en Islande pouvant aller jusqu’à sept jours, sans supplément tarifaire.


