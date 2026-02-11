Icelandair renforce son réseau en Norvège avec Tromsø et Bergen

Une présence consolidée sur le marché nordique

Icelandair a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison hivernale vers Tromsø et la pérennisation de sa desserte de Bergen tout au long de l’année, renforçant ainsi la connectivité entre l’Islande, la Norvège et l’Amérique du Nord.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 11 Février 2026 à 17:11

Lu 89 fois