Icelandair enregistre un taux de remplissage record en novembre

le marché au départ de l’Islande s'est également bien comporté, augmentant de 8 % d'une année sur l'autre.

Nous sommes ravis de commencer à exploiter ces appareils longue portée efficaces, la semaine prochaine

En novembre 2024, Icelandair a transporté plus de 300 000 passagers, répartis entre plusieurs segments :. Ces résultats marquent une progression de 6,4 % par rapport à novembre 2023. Depuis le début de l’année, 4,3 millions de passagers ont voyagé avec la compagnie, soit une augmentation de 8 %.La ponctualité de 84,7 % et un taux de remplissage record de 82,4 % reflètent une forte demande sur tous les marchés. Selon, «» Toutefois, les vols domestiques ont été impactés par des, entraînant uneEn termes environnementaux, les émissions de CO2 ont diminué de 15 % par tonne-kilomètre opérationnelle, grâce à une utilisation accrue des Boeing 737 MAX et à un meilleur taux de remplissage. En parallèle, Icelandair a pris livraison de son premier Airbus dans son histoire, marquant une nouvelle étape pour ses opérations longue distance. Bogi Nils Bogason a déclaré : «. »