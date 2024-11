Icelandair et Turkish Airlines s’associent pour de nouvelles liaisons

Je me réjouis d'ajouter la grande destination qu’est Istanbul à notre vaste réseau de routes et d'étendre encore le partenariat avec Turkish Airlines, en ouvrant des connexions pratiques entre l'Islande et l'Est. Ces dernières années, nous avons constaté un intérêt croissant pour les voyages entre l'Asie et l'Islande et, grâce à ces nouvelles liaisons, nous renforçons encore notre réseau de vente et de distribution. Nous sommes ravis de continuer à développer notre réseau de routes et de nous connecter à des marchés passionnants pour nos clients et pour le tourisme en Islande.

Icelandair a annoncé l’ajout d’Istanbul à son réseau de destinations aériennes. Dans ce cadre, la compagnie renforce sonavec Turkish Airlines , initialement établi à l'été 2023., reconnue comme la compagnie desservant le plus grand nombre de pays à l’échelle mondiale,pour faciliter les correspondances vers et depuis l’Asie et le Moyen-Orient.Cette nouvelle liaison permettra de, offrant ainsi une option de voyage optimisée pour les passagers., est située de part et d'autre du Bosphore, une voie maritime reliant la mer Noire à la mer de Marmara. Elle se trouve à la croisée des continents européen et asiatique, à la fois sur le plan géographique et culturel.Riche d’une histoire remontant au VIIᵉ siècle avant notre ère, Istanbul abrite de. Parmi ses lieux emblématiques figure le, fondé en 1461, l’un des plus anciens et vastes marchés couverts au monde.: «