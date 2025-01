Icelandair lance une nouvelle destination aux Etats-Unis !

Nous sommes ravis d'ouvrir une nouvelle porte d'entrée de l'Europe vers le soleil de la Floride via l'Islande et de Miami vers l'Islande et au-delà. Avec notre nouvel Airbus long-courrier et économe en carburant, nous sommes en mesure d'ajouter de nouvelles destinations passionnantes à notre réseau, à commencer par Miami. Miami s'intégrera parfaitement dans notre réseau de routes, avec des correspondances pratiques en Islande vers nos 34 destinations en Europe. Bienvenue à Miami !

Bogi Nils Bogason , président et PDG d'Icelandair : «Située à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord, la compagnie propose des vols directs vers plus de 50 destinations. En complément de son réseau international, la compagnie exploite des liaisons domestiques en Islande , assure des services de fret aérien et de logistique, et propose la location d’avions ainsi que du conseil spécialisé.