Icelandair signe un partenariat avec Southwest Airlines

Grâce à cette collaboration, Icelandair pourra étendre sa présence sur le marché nord-américain et renforcer son réseau de destinations, qui inclut actuellement 34 villes en Europe et 17 en Amérique du Nord. Parmi ces destinations, Baltimore-Washington sera la première porte d'entrée nord-américaine pour les clients transitant entre Icelandair et Southwest Airlines.



Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair : « Nous sommes très heureux d'ajouter Southwest à notre impressionnant portefeuille de partenariats et sommes honorés d'avoir été choisis comme leur premier partenaire aérien. Ce partenariat offrira à nos clients de nombreuses options de voyage passionnantes, et notre vaste réseau en Europe s'ouvrira aux clients de Southwest. Dans le cadre de la stratégie d'expansion de notre réseau de partenariat mondial, nous recherchons des compagnies aériennes réputées pour leur service et leur réseau exceptionnels. Nous accueillons Southwest en tant que partenaire et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour rendre les voyages de nos passagers mutuels, fluides et agréables ».



Ryan Green, vice-président exécutif de Southwest, Transformation commerciale : « Icelandair deviendra notre premier partenaire grâce à notre envie partagée de mettre l'accent sur l'hospitalité et la valeur des voyages que les deux transporteurs s'efforcent d'offrir. Southwest pourra alors étendre sa portée mondiale au-delà des 120 destinations que nous desservons en Amérique du Nord. Nous sommes reconnaissants de la confiance et de l'enthousiasme mutuels qui ont permis de créer un pont entre nos deux grandes compagnies aériennes et avons pour objectif de servir nos clients et ceux d'Icelandair des deux côtés de l'Atlantique. »