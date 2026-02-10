Ryanair doit changer les pratiques "illicites" de son site internet

Ce n’est pas tout.



Les juges ont aussi estimé que la compagnie s’adonnait à de " faux rabais" , affichant des réductions sur des prix de base jugés trompeurs. Enfin, il est reproché au transporteur de ne pas afficher de manière suffisamment transparente le coût total des bagages sur un vol aller-retour.



Ryanair a donc été condamnée à répondre à ces accusations en apportant des changements à la politique commerciale de son site internet, et donc à corriger ces comportements illicites.



Elle a trois mois pour réagir, s’exposant à une amende de 5 000 euros par jour, une sanction qui peut atteindre un million d’euros.