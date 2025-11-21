Palerme : un long week-end so chic au Grand Hôtel et Des Palmes

Rebaptisée depuis "suite Wagner", la suite 124, d'une dimension plus que respectable -154 m2- , a été précieusement conservée. Refaite à l'identique, elle continue d'afficher un luxe inégalé.



En contraste avec la sobriété des autres chambres, son décor est extrêmement sophistiqué : imposant lustre en cristal à pampilles, plafond peint de motifs tarabiscotés, stucs dorés à la feuille sur les murs. On s'y croirait encore un bon siècle et demi en arrière !



Le mobilier quoique stylé, est plus sobre. Quant au lit, il se contente d'être king size . Adossé à une tête de lit en velours grenat, il est orné de coussins en velours vert émeraude.



La salle de bains, immense elle aussi, abrite une douche, une imposante baignoire balnéo, un meuble vasque double, des toilettes séparées et un fauteuil doré habillé de velours vert.



La pièce maîtresse de cette suite est, sans surprise, le piano à queue historique. Sur le clavier ouvert, une partition du Prélude de Parsifal.



Evidemment, cette suite n'est pas à la portée de tous : entre 3500 et 5500 € la nuit, selon les périodes.