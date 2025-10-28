Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

Cinquième groupe hôtelier italien et numéro un en Sicile, Mangia's (Aeroviaggi S.p.A.) a entrepris, parallèlement à sa montée en gamme entamée au lendemain du Covid, d'étendre davantage son portefeuille de Resorts en Sicile et en Sardaigne.
C'est dans ce contexte qu'il ouvrira, à l'été 2026, dans le sud-est de la Sicile, le Costa Ragusa Borgo & Resort. Ce nouveau complexe hôtelier compte bien s'imposer comme une nouvelle destination touristique méditerranéenne de luxe.
En cette fin octobre, le site du futur Costa Ragusa Borgo & Resort est encore un vaste et impressionnant chantier où s'activent quotidiennement plusieurs centaines d'ouvriers.
Pourtant, assurent les responsables de Mangia's, "tout sera fin prêt pour l'été 2026. Nous commercialisons d'ailleurs d'ores et déjà les chambres et suites pour la future saison été".
De fait, il ne s'agit pas d'une création ex nihilo d'un nouveau complexe hôtelier, mais d'une reprise et d'une conversion.
De fait, l'ambitieux Costa Ragusa Borgo & Resort redonnera vie au site de l'ancien Club Med Kamarina fermé il y a plusieurs années déjà.
Ce projet a pu aboutir grâce à un investissement d'Arrow Global Group -un important gestionnaire de fonds européen basé à Manchester-, avec le soutien de sa filiale de conseil italienne Europa Investimenti, partenaire pour la circonstance du groupe Mangia's.
Costa Ragusa Borgo & Resort : un resort et un Borgo
Le futur Costa Ragusa Borgo & Resort sera immergé dans 67 hectares de nature préservée, non loin de la mer et d'un village de pêcheurs : il se déploiera au cœur d'oliveraies centenaires et de bosquets d'eucalyptus où sont également en cours d'impressionnants travaux de remise en état.
Lire aussi : Mangia's se repositionne sur le haut de gamme
Ce complexe hôtelier sera composé de deux pôles complémentaires, pré-existants mais largement retravaillés : un Resort 5* de 105 chambres et suites, destiné à des clients haut de gamme en quête de séjours exclusifs et raffinés ; et, de l'autre côté d'une petite route qui partage le complexe en deux, un "Borgo" composé de 434 résidences qui ressusciteront l'atmosphère typique des villages côtiers siciliens.
Ces résidences comptent séduire une clientèle familiale -ou amicale- cosmopolite et des voyageurs soucieux d'immersion dans la culture sicilienne.
Les deux parties du futur complexe hôtelier n'en partagent pas moins une ambition commune : allier luxe contemporain et ambiance méditerranéenne pour offrir ces vacances "authentiques" qui sont, depuis plus de cinquante ans, la véritable baseline de Mangia's (Aeroviaggi S.p.A.).
Les tarifs seront à la hauteur des standards de confort proposés. Tarif public en juillet 2026 : à partir d’environ 310 € la nuit par personne en All Inclusive au Costa Ragusa Borgo et 300 € la nuit par personne en Bed & Breakfast au Costa Ragusa Resort.
Equipements variés et expériences immersives
A en croire Isabelle Tézier, Regional Sales Senior Executive de Mangia's en compagnie de qui TourMaG a visité le chantier, innovation et souci d'excellence guident chaque détail du projet.
Comme la marque reste fidèle à ses valeurs, ces exigences se combineront avec l'affichage d'une certaine sobriété et un fort engagement RSE (récupération, traitement et recyclage des eaux usées, utilisation de produits locaux, recours aux énergies renouvelables et aux ressources humaines locales).
A l'arrivée, l'offre sera multiple et raffinée avec des restaurants à la carte, des restaurants à thème, un spa de luxe, des espaces bien-être, des piscines accessibles depuis l'intérieur des hébergements, des plages privées, un kids club et de nombreux équipements sportifs afin de satisfaire ceux qui entendent combiner vacances et activité physique.
Pour autant, la dimension MICE ne sera pas négligée puisque le futur Costa Ragusa Borgo & Resort disposera de divers espaces modulables ainsi que d'une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes.
Fidèle à sa volonté d'attirer un public international, sans jamais renoncer à une hospitalité à la sicilienne, le Costa Ragusa Borgo & Resort proposera à ses clients de vivre de nombreuses expériences pour se familiariser avec le patrimoine et la culture insulaires.
A cet égard, le complexe hôtelier sera favorisé par la proximité du Val di Noto, réputé pour son magnifique patrimoine baroque tardif (le fameux "baroque sicilien") d'ailleurs classé à l'Unesco. Au cœur du Val di Noto se trouve l'étonnante ville de Ragusa dont la partie basse, la plus ancienne, appelée Ragusa Ibla, s'agrippe le long d'une crête entre deux gorges profondes.
Publié par Paula Boyer
