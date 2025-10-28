Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

"authentiques"

Le futur Costa Ragusa Borgo & Resort sera immergé dans, non loin de la mer et d'un village de pêcheurs : il se déploiera au cœur d'oliveraies centenaires et de bosquets d'eucalyptus où sont également en cours d'impressionnants travaux de remise en état.Ce complexe hôtelier sera composé de, pré-existants mais largement retravaillés :, destiné à des clients haut de gamme en quête de séjours exclusifs et raffinés ; et, de l'autre côté d'une petite route qui partage le complexe en deux,qui ressusciteront l'atmosphère typique des villages côtiers siciliens.Ces résidences comptent séduire une clientèle familiale -ou amicale- cosmopolite et des voyageurs soucieux d'immersion dans la culture sicilienne.Les deux parties du futur complexe hôtelier n'en partagent pas moins une ambition commune : allier luxe contemporain et ambiance méditerranéenne pour offrir ces vacancesqui sont, depuis plus de cinquante ans, la véritable baseline de Mangia's (Aeroviaggi S.p.A.).Les tarifs seront à la hauteur des standards de confort proposés. Tarif public en juillet 2026 : à partir d’environ 310 € la nuit par personne en All Inclusive au Costa Ragusa Borgo et 300 € la nuit par personne en Bed & Breakfast au Costa Ragusa Resort.