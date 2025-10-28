TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

Un Resort 5* de 105 chambres et suites et un "Borgo" de 434 résidences


Avec l'ouverture, à l'été prochain, sur la côte sud-est de la Sicile, du Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia’s -premier groupe hôtelier sicilien- compte imposer ce complexe comme une nouvelle destination touristique méditerranéenne de luxe.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

Une chambre témoin du futur Mangia's Costa Ragusa Borgo & Resort © PB
Une chambre témoin du futur Mangia's Costa Ragusa Borgo & Resort © PB
Assurever
Cinquième groupe hôtelier italien et numéro un en Sicile, Mangia's (Aeroviaggi S.p.A.) a entrepris, parallèlement à sa montée en gamme entamée au lendemain du Covid, d'étendre davantage son portefeuille de Resorts en Sicile et en Sardaigne.

C'est dans ce contexte qu'il ouvrira, à l'été 2026, dans le sud-est de la Sicile, le Costa Ragusa Borgo & Resort. Ce nouveau complexe hôtelier compte bien s'imposer comme une nouvelle destination touristique méditerranéenne de luxe.

En cette fin octobre, le site du futur Costa Ragusa Borgo & Resort est encore un vaste et impressionnant chantier où s'activent quotidiennement plusieurs centaines d'ouvriers.

Pourtant, assurent les responsables de Mangia's, "tout sera fin prêt pour l'été 2026. Nous commercialisons d'ailleurs d'ores et déjà les chambres et suites pour la future saison été".

De fait, il ne s'agit pas d'une création ex nihilo d'un nouveau complexe hôtelier, mais d'une reprise et d'une conversion.

De fait, l'ambitieux Costa Ragusa Borgo & Resort redonnera vie au site de l'ancien Club Med Kamarina fermé il y a plusieurs années déjà.

Ce projet a pu aboutir grâce à un investissement d'Arrow Global Group -un important gestionnaire de fonds européen basé à Manchester-, avec le soutien de sa filiale de conseil italienne Europa Investimenti, partenaire pour la circonstance du groupe Mangia's.

Costa Ragusa Borgo & Resort : un resort et un Borgo

Une suite témoin du futur Mangia's Costa Ragusa Borgo & Resort © PB
Une suite témoin du futur Mangia's Costa Ragusa Borgo & Resort © PB
Autres articles
Le futur Costa Ragusa Borgo & Resort sera immergé dans 67 hectares de nature préservée, non loin de la mer et d'un village de pêcheurs : il se déploiera au cœur d'oliveraies centenaires et de bosquets d'eucalyptus où sont également en cours d'impressionnants travaux de remise en état.

Lire aussi : Mangia's se repositionne sur le haut de gamme

Ce complexe hôtelier sera composé de deux pôles complémentaires, pré-existants mais largement retravaillés : un Resort 5* de 105 chambres et suites, destiné à des clients haut de gamme en quête de séjours exclusifs et raffinés ; et, de l'autre côté d'une petite route qui partage le complexe en deux, un "Borgo" composé de 434 résidences qui ressusciteront l'atmosphère typique des villages côtiers siciliens.

Ces résidences comptent séduire une clientèle familiale -ou amicale- cosmopolite et des voyageurs soucieux d'immersion dans la culture sicilienne.

Les deux parties du futur complexe hôtelier n'en partagent pas moins une ambition commune : allier luxe contemporain et ambiance méditerranéenne pour offrir ces vacances "authentiques" qui sont, depuis plus de cinquante ans, la véritable baseline de Mangia's (Aeroviaggi S.p.A.).

Les tarifs seront à la hauteur des standards de confort proposés. Tarif public en juillet 2026 : à partir d’environ 310 € la nuit par personne en All Inclusive au Costa Ragusa Borgo et 300 € la nuit par personne en Bed & Breakfast au Costa Ragusa Resort.

Equipements variés et expériences immersives

A en croire Isabelle Tézier, Regional Sales Senior Executive de Mangia's en compagnie de qui TourMaG a visité le chantier, innovation et souci d'excellence guident chaque détail du projet.

Comme la marque reste fidèle à ses valeurs, ces exigences se combineront avec l'affichage d'une certaine sobriété et un fort engagement RSE (récupération, traitement et recyclage des eaux usées, utilisation de produits locaux, recours aux énergies renouvelables et aux ressources humaines locales).

A l'arrivée, l'offre sera multiple et raffinée avec des restaurants à la carte, des restaurants à thème, un spa de luxe, des espaces bien-être, des piscines accessibles depuis l'intérieur des hébergements, des plages privées, un kids club et de nombreux équipements sportifs afin de satisfaire ceux qui entendent combiner vacances et activité physique.

Pour autant, la dimension MICE ne sera pas négligée puisque le futur Costa Ragusa Borgo & Resort disposera de divers espaces modulables ainsi que d'une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes.

Fidèle à sa volonté d'attirer un public international, sans jamais renoncer à une hospitalité à la sicilienne, le Costa Ragusa Borgo & Resort proposera à ses clients de vivre de nombreuses expériences pour se familiariser avec le patrimoine et la culture insulaires.

A cet égard, le complexe hôtelier sera favorisé par la proximité du Val di Noto, réputé pour son magnifique patrimoine baroque tardif (le fameux "baroque sicilien") d'ailleurs classé à l'Unesco. Au cœur du Val di Noto se trouve l'étonnante ville de Ragusa dont la partie basse, la plus ancienne, appelée Ragusa Ibla, s'agrippe le long d'une crête entre deux gorges profondes.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email


Lu 308 fois

Tags : mangia's
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Playa Hotels & Resorts

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco
Explora Journeys, la marque de croisières de luxe du groupe MSC, continue d'enrichir l'expérience...
Dernière heure

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

NG Travel nomme Clément Chartaud directeur des systèmes d’Information

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ? [ABO]

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or

Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or
Partez en France

Partez en France

Raconter le territoire autrement : Explore Savoie lance une websérie

Raconter le territoire autrement : Explore Savoie lance une websérie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Lyon : une soirée « Club California » pour les pros du tourisme

Lyon : une soirée « Club California » pour les pros du tourisme
Production

Production

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
AirMaG

AirMaG

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo &amp; Resort 5* pour l'été 2026
HotelMaG

Hébergement

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias