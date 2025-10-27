TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Sicile : j'ai testé pour vous le Mangia’s Brucoli Resort et le Mangia's Pollina [ABO]

fam trip organisé par Mangia's


Installés dans des "endroits de rêve", les complexes hôteliers développés par Mangia's, cinquième groupe hôtelier italien et numéro un en Sicile, se prêtent à des vacances pleines de découvertes. TourMaG en a testé deux, en Sicile, dans le cadre d'un fam trip auquel participaient une dizaine de professionnels français du voyage.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

Les participants au fam trip, autour d'Isabelle Tezier (au centre). © PB
© PB
La Sicile est la plus grande île de la Méditerranée. Ses forces, ce sont son climat ensoleillé, ses plages, sa gastronomie savoureuse, ses villages pittoresques, ses sites archéologiques, son histoire plurimillénaire tissée d'influences diverses.

Tous ces atouts en font une destination idéale aussi bien pour des vacances que pour l'organisation d'événements en tous genres. Ils se découvrent très agréablement en séjournant dans les complexes hôteliers installés dans des endroits de rêve par Mangia's, cinquième groupe hôtelier italien et numéro un en Sicile.

La dizaine de professionnels (directeurs commerciaux, agents de voyage, etc.) qui ont participé, mi-octobre, au fam trip organisé par Mangia's en Sicile en sont d'ailleurs revenus très enthousiastes.

A ce voyage accompagné par Isabelle Tezier, Regional Sales Senior Executive de Mangia's, ont participé Pascal Burat (Désirs2rêves), Manon Ricard (H2M Events), Justine Hernando (Norest Voyages), Audrey Gallais (Novellis Travel), Lauriane Quenet (Perier Voyages), Hervé Renoux (Richou Voyages), Caroline Maincent (Voyageurs du Monde), Dalya Ribourg Bennani (Verdié Voyages), Anne Renaudin (Agence Voyel) et Carole Sechet (SYLOA).


Mangia’s Brucoli Resort : une montée en gamme réussie

Le Mangia’s Brucoli Resort en Sicile - Photo Mangia's
Photo Mangia's
Première étape du Fam trip : le Mangia’s Brucoli Resort.

Blotti à seulement quarante minutes de l’aéroport de Catane, au cœur de la province de Syracuse, à l'abri d'une anse naturelle qui le protège des vents, entouré d’un jardin luxuriant d’où émergent palmiers et bougainvilliers, ce complexe hôtelier affiche une vue imprenable sur l'Etna. Cependant, en quelques années, il a beaucoup changé !

Classé 5* et désormais labellisé Mangia's Brucoli, Sicily, Autograph Collection, cet établissement témoigne de la montée en gamme entreprise, post-Covid, par le groupe hôtelier sicilien. Sa rénovation est une réussite. Il propose désormais 402 chambres dont 50 suites, toutes climatisées, toutes décorées avec goût quoique avec sobriété mais réparties sur plusieurs catégories.

Chambres comme suites sont grandes (une partie est même pourvue d’un jardin, d’une terrasse privée ou même d'une swim-up), leur mobilier a des lignes épurées, les tons sont sobres, les lits le plus souvent King-size confortables (il existe aussi des chambres avec lits jumeaux), les salles de bains – et avec bidet – spacieuses.

A lire aussi : Italie : Mangia's se repositionne sur le haut de gamme

De prime abord, le nombre élevé de chambres fait craindre un manque d'intimité. A l’expérience, il n’en est rien. Tout au plus, la circulation dans le Resort peut-elle parfois paraître un tantinet compliquée. Nichées dans la verdure, pour la plupart avec vue sur la Grande Bleue, les chambres et suites sont en effet desservies par de longs couloirs répartis sur plusieurs niveaux et organisés autour d’un passage central.

Mangia’s Brucoli Resort : une rénovation qui va se poursuivre

Une des chambres récemment rénovées du Mangia Brucoli, Sicily, Autograph Collection © Mangia's
© Mangia's
Comme tous les Resorts Mangia’s, le Mangia's Brucoli, Sicily, Autograph Collection dispose d'une offre variée de restauration qui promet de jolies expériences culinaires : le restaurant central Mediterra en buffet (y sont servis petits-déjeuners, déjeuners et dîners) est complété par plusieurs restaurants à thème : bistrot gourmet italien Donna Floriana ; plats japonais au Kaigan Sushi Bar ; pizzas au Grano ; viandes et poissons grillés au Scausu.

Le Mangia's Brucoli, Sicily, Autograph Collection possède aussi une plage privée, des installations de sports nautiques, une piscine extérieure ouverte en saison, une salle de sport, des espaces de bien-être, un club pour enfants, un bar, un salon commun, une terrasse et même un... espace de co-working ! Sa réception est ouverte 24h/24, sa conciergerie aussi.

Cet établissement a, on l’a vu, bénéficié récemment d’une sérieuse rénovation. Elle va se poursuivre puisqu'est d'ores et déjà programmée la réfection des carrelages des espaces communs. Viendra, dans un second temps, la reprise des crépis extérieurs, un peu démodés et un peu fatigués.

Comme partout désormais, ses prix varient selon les périodes. En cette deuxième quinzaine d'octobre 2025, comptez pour une chambre double standard avec lit King-Size, entre 225 et 295 € petit déjeuner compris et - certains jours- dîner inclus.

Le Mangia's Pollina : un vrai coup de cœur !

Le Mangia's Pollina est un perché sur promontoire rocheux qui domine la mer Méditerranée © PB
© PB
Deuxième étape de ce fam trip sicilien, le Mangia's Pollina Resort que 13 km seulement séparent de Cefalù, l'un des « plus beaux villages d'Italie ».

Immergé dans 40 hectares de parc naturel, ce vaste complexe 4 étoiles est juché sur un promontoire rocheux, surplombant la mer Méditerranée. Il offre une vue incroyable, d’un côté sur une succession de collines, de l’autre, sur la mer et, au loin, les îles Éoliennes.

Le Mangia’s Pollina Resort dispose d’une vaste piscine à débordement avec un bain à remous. Ceux qui préfèrent se baigner dans la mer peuvent cependant emprunter le sentier panoramique qui conduit, en contrebas, à la plage privée du Resort, également accessible grâce à deux ascenseurs installés à flanc de rocher.

Les clients peuvent aussi s'attarder dans une série de recoins et terrasses aménagés à leur intention et profiter de chaises longues. Ce coin de paradis a d'ailleurs suscité un véritable coup de cœur de la plupart des participants au Fam Trip.

Le Mangia's Pollina : Un bon plan pour les familles

Le charme discret des chambres du Mangia's Pollina © Mangia's
© Mangia's
Grâce à sa piscine pour les plus petits et à son kids club qui propose des activités adaptées selon les âges, le Mangia’s Pollina est un bon plan pour réussir ses vacances en famille. Il dispose aussi d'une autre maître : de nombreux espaces de réunions et notamment d’un Convention Center où les Entreprises du Voyage (EDV) Centre-Ouest ont tenu leur Convention en octobre 2024.

Les 344 chambres dont trois suites du Mangia’s Pollina**** sont disséminées dans la végétation et réparties dans différentes structures. Certaines sont avec balcon, d’autres sont pourvues de jardins privés ou de terrasses et offrent une vue souvent éblouissante sur la Grande Bleue.

S'il compte déjà des suites spacieuses de 34m², beaucoup de ses chambres restent cependant de taille assez modeste et ont, malgré leur design contemporain et un tantinet méditerranéen, une allure un peu trop simple.

Logiquement, leurs tarifs -qui varient bien sûr, comme partout, selon les périodes- sont particulièrement abordables en demi-saison. En cette troisième semaine d'octobre, compter à partir de 120 € la nuit pour une chambre double standard avec petit déjeuner

Les hébergements du Mangia’s Pollina ne tarderont cependant pas à bénéficier d’une rénovation. A son issue, ce complexe hôtelier aura un moins grand nombre de chambres mais il gagnera sa cinquième étoile. Il reverra aussi à la hausse ses tarifs pour tenir compte des nouveaux standards de confort atteints.

Une gamme variée de services et d'excursions

Les pittoresques rues pavées de Cefalù sont pleines de jolies boutiques colorées © PB
© PB
Ouvertes 24 h sur 24, la réception et la conciergerie des Resorts Mangia’s dans lesquels ont séjourné les participants du fam trip, offrent tous les services que l’on attend d’un hôtel haut de gamme : un service de location de voitures Europcar ; une réception et une conciergerie ouvertes 24 h sur 24 et capables d’organiser les transferts vers l’aéroport ou la gare la plus proche, de trouver, si besoin, une voiture avec chauffeur, de proposer des excursions en groupe et minibus ou sur mesure, avec voiture privée. Ou encore d’assurer, dans le Resort, une cooking class suivie d’une dégustation du plat préparé, comme celle que les professionnels participants au Fam trip ont eu l’occasion de tester.

Au programme, ce jour-là, "la" spécialité sicilienne par excellence, autrement dit les "Arancine". Ce mot qui signifie « petites oranges » en sicilien, désigne des boules croustillantes faites (à la main) de riz cuit parfumé au safran, farcies de mozzarella râpée et de viande (ou de jambon), puis panées et enfin frites dans de l'huile d'olive extra vierge.

Ce cours de cuisine a eu lieu au retour d'une excursion qui, elle aussi, avait ravi les participants du fam trip : la découverte de Cefalù, en compagnie de Mario Maltese, guide aussi jovial et bavard qu'admirablement savant. Cefalù est une station balnéaire accolée à une cité médiévale qui appartient au réseau des « plus beaux villages d’Italie ».

Après avoir admiré sa cathédrale construite en 1131 pendant la domination de la Sicile par les Normands -ce monument reste l'un des plus précieux trésors architecturaux de l'île-, l'heure est venue de déambuler dans les pittoresques ruelles pavées peuplées de jolies boutiques qui donnent envie de tout acheter -huile d’olive, câpres salés, pâte d’amande ou de pistache entre autres spécialités locales- avant de succomber devant un gelato, une de ces succulentes glaces onctueuses qui font, de longue date, la réputation de l’Italie.

Excursion à Syracuse, à l'Etna et à Taormine

Les "Arancine" sont la spécialité sicilienne par excellence © PB
© PB
Au début du fam trip, au départ du Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection, ces mêmes professionnels français du tourisme ont également testé une excursion à Syracuse. Avec, pour commencer, une sortie en mer, suivie d'une balade sur la presqu’île d’Ortygie sur laquelle est juché le cœur historique de cette cité développée il y a 2 700 ans par des Grecs venus de Corinthe. Dans l’Antiquité, Syracuse a rivalisé avec Athènes en taille et en splendeur. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Là aussi, les nombreuses boutiques de souvenirs ont suscité beaucoup d'intérêt, notamment celles de céramiques colorées, en forme de "pigna" (pomme de pin) réputées porter chance et prospérité ou de « tête de Maure » illustrant une vieille légende à propos d’une histoire d' amour malheureuse.

Au cours de leur fam trip, les professionnels français ont également emprunté une route panoramique pour se rendre au pied de l’Etna, à 1900 mètres d’altitude. Ce volcan, le plus haut d’Europe encore en activité avec à son sommet 3357 mètres, a encore connu une éruption en août dernier ! C'est donc avec un petit frisson qu'on l'aborde.

Les plus aventureux ont ensuite –moyennant 80 €- emprunté un téléphérique puis grimpé encore plus haut à bord de minibus 4x4 en compagnie de vulcanologues, avant de parcourir plusieurs centaines de mètres à pied jusqu’à atteindre à quelque 2800 mètres, un point élevé appelé « Torre del Filosofo ». De là, le sommet du volcan, masqué par les nuages, paraissait presque... accessible.

"Des séjours plus que jamais teintés d'authenticités"

Le théâtre antique de Taormine garantit un voyage à travers l'histoire de la Sicile à celui qui le visite © PB
© PB
Outre cette expérience unique, les participants au Fam Trip ont également réalisé une autre excursion sur la côte est de la Sicile : la découverte de la ville de Taormine, juchée en haut d'une colline, et de son théâtre antique construit au IIIe siècle avant J.C. mais étonnamment bien conservé !

L’entrée dans cet ancien théâtre gréco-romain toujours utilisé de nos jours pour des spectacles coûte pas moins de de 16 € (!!!), mais il garantit à celui qui y pénètre un voyage à travers l'histoire de la Sicile et une vue panoramique sur cette ville qui plonge vers la mer. Ensuite, il a fallu jouer des coudes pour se promener dans les rues car Taormine est quelque peu victime de sa beauté : l'été, elle souffre de surtourisme.

Enfin, le dernier jour du fam trip a été consacré à la découverte de la capitale de la Sicile, la belle Palerme, une ville pleine d'émotions, de beauté et de contrastes !

Chacun des Resorts Mangia’s propose ainsi un bouquet assez varié d'excursions pour découvrir son territoire environnant. Il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts, des très grands publics, d'autres plus confidentielles, depuis la découverte de petits villages baroques méconnus jusqu'à celle de l'ultra fréquentée "vallée des temples antiques" d'Agrigente, en passant par un survol en hélicoptère de l’Etna ou des îles éoliennes ou encore une visite –en bateau à moteur, cette fois-ci – des îles de Lipari et de Vulcano.

Toutes ces expériences confirment qu'à la faveur de la montée en gamme engagée, le groupe Mangia’s continue, comme le soulignait Isabelle Tezier, de « cultiver un haut de gamme ancré dans la sobriété ».

A l'en croire, «plus que jamais, Mangia's veille à ce que ses Resorts et ses expériences soient teintés d’authenticité et fournissent l’occasion de découvrir les richesses naturelles, patrimoniales et culturelles de la Sicile ».

PAULA BOYER
