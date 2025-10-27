Sicile : j'ai testé pour vous le Mangia’s Brucoli Resort et le Mangia's Pollina [ABO]

Outre cette expérience unique, les participants au Fam Trip ont également réalisé une autre excursion sur la côte est de la Sicile : la découverte de la ville de Taormine, juchée en haut d'une colline, et de son théâtre antique construit au IIIe siècle avant J.C. mais étonnamment bien conservé !



L’entrée dans cet ancien théâtre gréco-romain toujours utilisé de nos jours pour des spectacles coûte pas moins de de 16 € (!!!), mais il garantit à celui qui y pénètre un voyage à travers l'histoire de la Sicile et une vue panoramique sur cette ville qui plonge vers la mer. Ensuite, il a fallu jouer des coudes pour se promener dans les rues car Taormine est quelque peu victime de sa beauté : l'été, elle souffre de surtourisme.



Enfin, le dernier jour du fam trip a été consacré à la découverte de la capitale de la Sicile, la belle Palerme, une ville pleine d'émotions, de beauté et de contrastes !



Chacun des Resorts Mangia’s propose ainsi un bouquet assez varié d'excursions pour découvrir son territoire environnant. Il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts, des très grands publics, d'autres plus confidentielles, depuis la découverte de petits villages baroques méconnus jusqu'à celle de l'ultra fréquentée " vallée des temples antiques " d'Agrigente, en passant par un survol en hélicoptère de l’Etna ou des îles éoliennes ou encore une visite –en bateau à moteur, cette fois-ci – des îles de Lipari et de Vulcano.



Toutes ces expériences confirment qu'à la faveur de la montée en gamme engagée, le groupe Mangia’s continue, comme le soulignait Isabelle Tezier, de « cultiver un haut de gamme ancré dans la sobriété ».



A l'en croire, «plus que jamais, Mangia's veille à ce que ses Resorts et ses expériences soient teintés d’authenticité et fournissent l’occasion de découvrir les richesses naturelles, patrimoniales et culturelles de la Sicile ».