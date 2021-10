Palerme : un voyage au bout de l'instant présent...

Si Palerme est vivante, vibrante et bouillante, elle est comme les capitales européennes pas toujours très accueillante.Soit les Palermitains se sentent étouffés par les hordes de touristes (1,594 million en 2019, pour un 670 000 habitants), soit l'effet "capitale" les rend parfois déplaisants.Malgré tout, Palerme est une ville tournée vers l'autre.De par, son histoire et ses multiples conquêtes ayant chacune laissé ses traces, la capitale sicilienne n'hésite pas à ouvrir ses portes et ses bras. Leoluca Orlando, son maire est un ferveur défenseur des droits des migrants, dans un pays qui se tourne volontiers toujours plus vers le populisme, élection après élection.Une mixité qui je ne vous l'apprendrais pas, se retrouve dans son architecture.Si tel est le cas, alors vous aurez la chance de plonger à Mondello dans une eau d'une rare limpidité et d'un bleu rappelant parfois certaines plages antillaises, le tout contre 1,40 euro (le prix du bus municipal).Et comme pour vous rappeler, que la décadence de Palerme n'est jamais trop loin, sur le flanc de la colline des dizaines d'immeubles à l'apparence évantrée, mais sans nul doute abandonnés, vous offriront une vue de fin du monde lorsque vous nagerez dans le lagon palermitain.Toujours dans cette volonté de vivre l'instant présent, à Palerme l'art culinaire se trouve dans la rue (enfin d'après de nombreux sites et voyageurs).Pourtant à bien y regarder et profiter de la cité sicilienne, ce n'est pas nécessairement dans les échoppes à bas prix que vous dégusterez le meilleur de l'île. Je n'ai peut être pas trouvé les meilleures adresses.Dans le cas présent, si vous sortez la carte bleue et êtes prêts à avaler des prix franco-français, alors les pizzas y seront plus que délicieuses (Anica ou à la part chez Timilia), les plats de pâtes et la gastronomie locale à tomber (locanda del gusto), tout comme les cannoli (Pasticceria Costa).Palerme n'est pas Berlin ou Londres, ce n'est pas une ville facile et sans doute sans comparaison possible avec d'autres cités européennes. Pour les plus aventureux, les amoureux de la culture italienne et de la dolce vita, alors vous découvrirez une ville terriblement attachante et d'une rare beauté.