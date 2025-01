Le guide du Routard se lance dans la vente... de voyages !

A ces propositions s'ajoute un moteur pour créer des circuits (multidestinations) ou un package (transport et hôtel) ou encore générer son propre roadtrip (transport, hôtel et voiture).Il faut dire que la tentation doit être grande pour n'importe quel acteur, lorsque le guide du Routard et sa force de frappe médiatique tapent à sa porte. En 50 ans, le baroudeur avec la planète sur le dos a écoulé pas moins de 55 millions de guides.Ce n'est pas tout, car la digitalisation n'a pas affaibli son image. Déjà en 2015, il s'était lancé dans l'aventure de la vente de voyages avec les TO et des comparateurs.L'interface avait été remaniée pour mettre en avant des onglets vols, hôtels, voitures et séjours. Ce dernier proposant une sélection chez des partenaires exclusifs.Ils n'ont pas disparu.