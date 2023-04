Futuroscopie - Les Routards ne sont plus ce qu'ils étaient... 🔑

Cinquante ans plus tard, alors que le tourisme international s’est multiplié par dix et que les jeunes voyageurs seraient environ 300 millions (estimations Wyse), tous les segments de touristes se sont fragmentés et les routards n’ont pas échappĂ© à cette nouvelle donne. Que s’est-il passé ? Selon nos observations et celles de Pierre Josse, voici quelques diffĂ©rences Ă©loquentes sur le monde d’aujourd’hui, sachant cependant que ce qui qualifie un routard depuis cinquante ans est restĂ© la recherche du meilleur rapport qualitĂ©-prix !â–șLa terre s’est rĂ©trĂ©cie. Le Moyen-Orient que l’on traversait sans souci est une poudriĂšre. L’Afrique de l’Ouest n’est plus praticable à l’exception du SĂ©nĂ©gal, de la CĂŽte d’Ivoire, de l’Afrique du sud... Mais, l’Asie s’est ouverte, les pays de l’Est Ă©galement tandis que l’AmĂ©rique latine est frĂ©quentable du nord au sud et que la Chine, destination impĂ©nĂ©trable autrefois, est devenue une grande destination rĂ©ceptive.Il n’empĂȘche que la peur est là et en dissuade certains. À l’inverse, les connexions mobiles dont nous disposons permettent de sĂ©curiser un voyage, y compris en cas de pertes d’argent, de billets d’avion, de passeports... Les smartphones permettent aussi une connexion permanente avec ses proches alors que dans le passé, les routards attendaient au guichet d’American-Express ou poste restante, d’hypothĂ©tiques missives de leur famille. Une diffĂ©rence de taille !TrĂšs connectĂ©s aux rĂ©seaux sociaux, les routards version troisiĂšme millĂ©naire se transforment trĂšs souvent en « informateurs », vidĂ©astes, bloggers, influenceurs
 Ă moyenne ou trĂšs forte dose. Toujours localisĂ©s, ils ont peu de chances de disparaĂźtre des radars.â–șDans ce monde chahutĂ©, la grande nouveautĂ© provient aussi de la pandĂ©mie comme celle que nous venons de vivre qui peut frapper Ă tout moment et paralyser la majeure partie de l’industrie du voyage.FrontiĂšres verrouillĂ©es, aĂ©roports fermĂ©s, avions clouĂ©s au sol sans compter les masques obligatoires, les gestes barriĂšres, les tests, les attestations
 le nouveau routard a beau se montrer parfois insouciant, il a bien compris les nouvelles menaces et n’entend pas en ĂȘtre victime. Il se protĂšge donc plus qu’avant sur le plan sanitaire et va jusqu’à vĂ©rifier le systĂšme mĂ©dical des destinations oĂč il veut sĂ©journer, tout en ne rechignant pas Ă prendre des assurances rapatriement !â–șAlors que les gĂ©nĂ©rations des annĂ©es soixante-dix Ă©tiraient au maximum leur voyage, en prenant le temps de sĂ©journer longuement sur certaines plages comme Goa en Inde ou Ziguatanejo au Mexique, en vivant sur de trĂšs maigres budgets, les nouveaux routards raccourcissent leur voyage.D’une part, parce que les tarifs aériens ayant baissé, ils peuvent se permettre de revenir plusieurs fois sur une destination. D’autre part, parce que la situation Ă©conomique mondiale ne les autorise pas Ă Ì€ l’optimisme en matiĂšre d’emploi et qu’il vaut mieux se mettre rapidement sur les rangs de la course à l’embauche.â–șAutre nouveautĂ© : alors que les routards des années soixante-dix avaient plutĂŽt tendance à occulter leurs annĂ©es d’errance, les nouvelles gĂ©nĂ©rations en font un paragraphe de leur curriculum-vitae.Une pratique hĂ©ritĂ©e de la tradition du voyage de fin d’études pratiqué par les Anglo- Saxons, destiné à prouver que le futur candidat à un emploi a su complĂ©ter ses Ă©tudes par la découverte plus ou moins approfondie de certains pays.â–șBien Ă©videmment, la grande diffĂ©rence rĂ©side dans cette nouvelle population de « tĂ©lĂ©travailleurs » qui emportent leurs bureaux avec eux et s’installent au soleil afin de pratiquer sur leurs Ă©crans toutes sortes de jobs : rĂ©daction, compta, codage, dĂ©codage, architecture, design, animation
 tandis que d’autres exercent des petits mĂ©tiers Ă©phĂ©mĂšres : Ă la ferme, dans des restaurants, des hĂŽtels, comme moniteurs sportifs ou encore dans des ONG, rĂ©munĂšres ou non, mais leur permettant de prolonger leur voyage et d’afficher une expĂ©rience supplĂ©mentaire.â–șLes nouveaux globe-trotters sont enfin nettement plus sensibles à la cause environnementale que les anciens et tentent plus ou moins de ne pas contribuer à la dĂ©gradation gĂ©nĂ©ralisĂ©e de la planĂšte, en essayant de rĂ©duire leur consommation d’avion et de voiture.Plus nombreux qu’hier, certains prolongent leur sĂ©jour en pratiquant de petits « jobs ». Sur le plan politique cependant, ils sont cependant gĂ©nĂ©ralement moins politisĂ©s que leurs ainĂ©s, plus dĂ©sabusĂ©s vis-à-vis des gouvernants donc plus adeptes des mouvements citoyens que du « grand soir ».â–șPandĂ©mie et stress obligent, le nouveau globe-trotter ne se contente pas toujours d’un simple sĂ©jour au soleil et de quelques « pĂ©tards » pour aller mieux et se refaire une santĂ©. Il opte aussi pour les sĂ©jours de « Wellness » plus officiels tels qu’on les pratique sur les plages du Kerala dans des resorts ayurvĂ©diques et autres stations himalayennes.â–șNotons pour finir que, quasiment inexistants autrefois, les « vieux » routards nĂ©s durant le baby-boom ont tendance à se multiplier Ă l’ñge de la retraite. Une façon pour ces globe-trotters de la premiĂšre heure de renouer avec leur jeunesse, des destinations et un mode de vie passĂ©s.Une façon Ă©galement de vivre en vacances avec de maigres retraites issues de carriĂšres professionnelles chaotiques. Une façon enfin de profiter de ce qui leur reste de bonne santĂ©Ì et de ne pas s’avouer vaincus par l’ñge.