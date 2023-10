CMS VACANCES, votre consolidateur expert ! Un expert en Tarif, Technologie & Service !

CMS Vacances, votre partenaire fullfilment B2B, indispensable pour vous accompagner à développer votre activité !



Rédigé par Sarah KALFON le Lundi 2 Octobre 2023





CMS Vacances a rejoint le groupe AERTiCKET fin 2019. Vrai consolidateur mondial, AERTiCKET Group est un partenaire compétent et fiable pour les agences de voyages et tour-opérateurs. Les valeurs portées par AERTiCKET s’inscrivent dans les objectifs de CMS Vacances : proposer une offre complète et compétitive à destination de tous les acteurs du secteur, un contenu tarifaire optimisé, une technologie avancée et un service expert.



Nos outils de réservation B2B ● Les vols secs

CMS Vacances propose un portail de réservation B2B « clé en main », COCKPIT ! Un espace Pro pensé pour les pros, simple et ergonomique, accessible 24/7.

En un coup d‘œil, un fonctionnement simple et intuitif, le meilleur contenu, des tarifs de 100 pays, des sièges, des bagages et de nombreux extras peuvent être réservés immédiatement.

Le contenu COCKPIT vous donne accès à plus de 800 compagnies aériennes régulières et Low Cost, issus de 8 sources de flux différentes, multi-GDS, Direct Connect ou NDC ! L’offre tarifaire accessible depuis la plateforme est sans frontière et permet de faire bénéficier à vos clients de tarifs très compétitifs, disponibles uniquement depuis le COCKPIT ! En une seule requête, vous avez accès à tous nos tarifs (IATA, Nego, Tarifs TO, Ethnique, Low Cost…). Grâce à l’offre de plus en plus enrichie des compagnies en Direct Connect, bénéficiez de tarifs exclusifs et concurrentiels et d’une meilleure disponibilité.



La gestion de l’après-vente est aussi disponible depuis la plateforme. L’agence peut gérer depuis son portail tous les cas d’après-vente de son client : une demande de modification, une demande de remboursement et même la gestion d’un Time Schedule Change imposé par la compagnie aérienne.

Tout est indiqué pas à pas, la pénalité compagnie aérienne le cas échéant, vos frais de gestion d’après-vente, le montant d’une éventuelle différence tarifaire … tout y est pour vous permettre une réactivité optimum auprès de votre client.



Et si vous avez un doute, nos experts CMS Vacances sont à votre disposition !



● Les packages

En parallèle, CMS Vacances offre une plateforme dédiée à la construction et vente de Dynamic Packages, COCKPIT HOLIDAYS. Toutes les étapes de construction d’un voyage sont disponibles, du vol à l’hébergement, tout comme le transport intérieur et même les activités sur place. Un gain de temps précieux pour les agences qui reste sur un seul et même écran tout au long du tunnel de réservation. Peu importe, quand et où la réservation est effectuée, ce programme rime avec flexibilité et offre au vendeur la possibilité de modifier les dates de séjours, d’ajouter ou supprimer des modules à sa guise. Le tarif global se mettra à jour automatiquement.



● Un assistant de voyage

Relier l'agence de voyages classique au monde numérique grâce à MYCOCKPIT.

MyCockpit est un assistant de voyage. Il permet à vos clients de suivre les vols qu'ils ont réservés chez vous, leurs horaires, de réserver des sièges et des bagages, d'ajouter des cartes de fidélité ou des repas spéciaux, où qu'ils se trouvent, que votre agence de voyages soit ouverte ou que le vol ait été réservé en GDS ou non. Avec MyCockpit, vous restez en contact avec vos clients, un outil aux couleurs de votre marque, avec votre logo pour vos clients tout au long du voyage ! Et augmentez vos revenus : vendez des extras et autres services additionnels sans aucun effort, vos clients sont autonomes et vous bénéficiez des commissions sur les services réservés !



Nouveauté ! Un programme de fidélisation pour nos clients



L’objectif de CMS Vacances reste celui d’accompagner nos clients et futurs clients dans leur métier d’agent de voyage. Pour cela, nous avons crée un nouveau programme de fidélisation, LE CLUB COCKPIT ! A chacune vente, l’agent de voyage est récompensé. Des avantages à échanger auprès d’un grand nombre de partenaires.

Venez nous rencontrez au Salon iftm du 03 au 05 octobre 2023, stand J053 ! Porte de Versailles Rejoignez-nous !



CMS VACANCES www.cmsvacances.fr

relationsclients@cmsvacances.fr

+33 (0)5 56 55 48 62/48 57



