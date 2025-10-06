TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Webinaires canadiens : Direction les expériences autochtones


Tourisme Nunavik et Indigenous Tourism Alberta vous donnent rendez-vous pour un voyage au cœur des cultures autochtones.


Rédigé par Destination Canada le Lundi 6 Octobre 2025

Chanteurs Inuit traditionnels, Nunavik (Nord du Québec) © Jean-Simon Bégin
Chanteurs Inuit traditionnels, Nunavik (Nord du Québec) © Jean-Simon Bégin
Ces webinaires sont une opportunité rare de dialoguer directement avec nos partenaires canadiens.

Les présentations sont majoritairement en français, même si certaines pourraient être en anglais.

Inscrivez-vous via ce formulaire aux webinaires 2025, et notamment pour celui d’octobre :

Mardi 14 octobre, cap sur les expériences autochtones au Canada.

Le Nunavik, Grand Nord du Québec au cœur de la culture inuit

Au nord du 55e parallèle, le Nunavik recouvre le tiers nord du Québec, soit plus de 507 000 km² – un territoire presque aussi vaste que la France. Entre toundra, forêts boréales, montagnes spectaculaires, lacs et rivières majestueuses, il abrite quatre parcs nationaux d’exception : Pingualuit, Kuururjuaq, Tursujuq et Ulittaniujalik. Les Inuit, gardiens de ces parcs, partagent avec les visiteurs leur culture vivante et leurs traditions ancestrales, à travers contes, chants de gorge, artisanat ou activités en plein air.

Lors de ce webinaire, Isabelle Dubois, coordonnatrice marketing et relations de presse pour Tourisme Nunavik, présentera également les prestataires canadiens Aventures Inuit (séjours à Kuujjuaq pour observer les aurores boréales) et Ungava Polar Eco-Tours (immersions authentiques incluant motoneige, traîneau à chiens, construction d’igloo et pêche sur glace).
Tourisme Autochtone Québec & Onhwa Lumina

Le webinaire donnera également la parole à Andrew Germain, conseiller marketing pour Tourisme Autochtone Québec, qui présentera les expériences uniques proposées par les entreprises autochtones de la province. À cette occasion, il mettra notamment en lumière Onhwa Lumina, un parcours nocturne immersif situé à Wendake, qui invite les visiteurs à découvrir la culture et les traditions wendat à travers une expérience sensorielle alliant nature, lumière et récit.

L’Alberta autochtone et Métis Crossing

À l’ouest du pays, l’Alberta est célèbre pour ses paysages grandioses – des Rocheuses canadiennes et leurs lacs turquoise jusqu’aux vastes prairies. La province est aussi une terre d’expériences autochtones variées, portées par Indigenous Tourism Alberta, qui fédère plus de 140 offres allant des séjours culturels aux activités nature.

Dans le cadre de ce webinaire, le focus sera mis sur Métis Crossing. Véritable lieu de transmission et de partage, il propose des visites guidées, ateliers et événements qui mettent en lumière l’histoire et les savoirs traditionnels des Métis.

Cette présentation sera assurée par Brittany Lonechild, Manager of Marketing, Sales & Travel-Trade pour Indigenous Tourism Alberta.
Préparez-vous à explorer le Canada avec nous : inscrivez-vous via ce formulaire !

Pour voir les sessions précédentes en replay, direction ce lien.

Pour rappel : Destination Canada créé ces nouveaux webinaires en collaboration avec ses partenaires canadiens. Les 13 thèmes abordés cette année sont :

Jeudi 13 mars Le Canada atlantique avec les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick
Jeudi 27 mars Les incontournables de la randonnée au Canada
Jeudi 10 avril L'Ouest canadien avec la province de l'Alberta
Mardi 22 avril Les plus beaux voyages d'automne au Canada
Mardi 6 mai L'Est canadien avec la province de l'Ontario
Mardi 20 mai Voyages légendaires en train
Jeudi 5 juin L'Ouest canadien avec la province de la Colombie-Britannique
Jeudi 26 juin L'Est canadien avec la province du Québec
Jeudi 10 juillet Le Canada atlantique avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador
Mardi 30 septembre Les safaris animaliers dans le nord du Canada
Mardi 14 octobre Les expériences autochtones d’un océan à l’autre
Mardi 18 novembre Le bien-être et la cuisine canadienne
Mardi 16 décembre Les secrets cachés du Canada en 2026


Bon à savoir :

Horaire : chaque webinaire se déroule de 15h à 16h.
Accès : un lien de connexion vous est envoyé une semaine avant chaque session à l'adresse mail que vous avez indiquée dans le formulaire.
Format interactif : Jusqu'à trois intervenants canadiens animent chaque webinaire et répondent à une session de questions/réponses à la fin de chaque séance.
Replay : chaque session est enregistrée et disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Un email de suivi vous fournit l'accès à la chaîne et également les contacts de nos partenaires pour toute correspondance future.

L’objectif ? Offrir aux professionnels du tourisme français toutes les clefs pour mieux proposer à leurs clients un voyage de rêve au Canada !

Pour une aventure à travers 13 sessions captivantes où le Canada vous ouvre ses portes, inscrivez-vous via ce formulaire !

Inuit, Nunavik (Nord du Québec) © Outpost_Magazine-Tourisme_Québec
Inuit, Nunavik (Nord du Québec) © Outpost_Magazine-Tourisme_Québec

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Contactez Maryse Normandeau, responsable partenariats trade pour en savoir plus sur le Roadshow Canada !

www.MyCanada.fr

Retrouvez-nous sur :
facebookinstagramyoutube



