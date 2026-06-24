Croisière : le premier yacht de luxe d'Aman met le cap sur les Caraïbes

Le programme s'articule autour de trois grandes régions : les Îles Sous-le-Vent, les Îles du Vent et les Caraïbes néerlandaises.



Les passagers pourront notamment faire escale à Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, en Guadeloupe, en Martinique, à Sainte-Lucie, mais aussi à Aruba, Bonaire ou Curaçao.



Plusieurs mouillages sont également prévus sur des îlots plus confidentiels, à l'image de Prickly Pear Cay ou des Tobago Cays.



L'expérience privilégie les escales prolongées, les départs tardifs et les mouillages dans des ports de petite taille, loin des itinéraires classiques. Les passagers rejoindront la terre à bord de limousines-tenders et auront accès à des expériences culturelles, gastronomiques ou nature conçues en petits groupes.