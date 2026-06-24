Croisière : le premier yacht de luxe d'Aman met le cap sur les Caraïbes

À partir du 21 novembre 2027, le yacht de 180 mètres prendra ses quartiers à Saint John's, à Antigua-et-Barbuda @SINOT
Après avoir dévoilé les premiers itinéraires de l'Amangati en Méditerranée, Aman at Sea ouvre les réservations de sa toute première saison dans les Caraïbes.
À partir du 21 novembre 2027, le yacht de 180 mètres prendra ses quartiers à Saint John's, à Antigua-et-Barbuda, pour une série de croisières de cinq à huit nuits jusqu'au début du mois de janvier 2028.
À partir du 21 novembre 2027, le yacht de 180 mètres prendra ses quartiers à Saint John's, à Antigua-et-Barbuda, pour une série de croisières de cinq à huit nuits jusqu'au début du mois de janvier 2028.
Guadeloupe et Martinique au programme
Autres articles
-
Ponant Explorations dévoile une nouvelle croisière entre Bahamas et République dominicaine
-
Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin
-
TUI Cruises baptise le Mein Schiff Flow avec trois marraines
-
CroisiEurope, 50 ans et tout l’avenir devant elle
-
Croisière fluviale : la France séduit une clientèle étrangère à forte valeur ajoutée
Le programme s'articule autour de trois grandes régions : les Îles Sous-le-Vent, les Îles du Vent et les Caraïbes néerlandaises.
Les passagers pourront notamment faire escale à Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, en Guadeloupe, en Martinique, à Sainte-Lucie, mais aussi à Aruba, Bonaire ou Curaçao.
Plusieurs mouillages sont également prévus sur des îlots plus confidentiels, à l'image de Prickly Pear Cay ou des Tobago Cays.
L'expérience privilégie les escales prolongées, les départs tardifs et les mouillages dans des ports de petite taille, loin des itinéraires classiques. Les passagers rejoindront la terre à bord de limousines-tenders et auront accès à des expériences culturelles, gastronomiques ou nature conçues en petits groupes.
Les passagers pourront notamment faire escale à Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, en Guadeloupe, en Martinique, à Sainte-Lucie, mais aussi à Aruba, Bonaire ou Curaçao.
Plusieurs mouillages sont également prévus sur des îlots plus confidentiels, à l'image de Prickly Pear Cay ou des Tobago Cays.
L'expérience privilégie les escales prolongées, les départs tardifs et les mouillages dans des ports de petite taille, loin des itinéraires classiques. Les passagers rejoindront la terre à bord de limousines-tenders et auront accès à des expériences culturelles, gastronomiques ou nature conçues en petits groupes.
Une traversée de l’Atlantique
Avant de rejoindre les Caraïbes, l'Amangati achèvera sa saison inaugurale en Méditerranée avec quatre nouvelles croisières entre la Grèce, l'Italie, la Côte d'Azur et l'Andalousie.
Le yacht effectuera ensuite une traversée de l'Atlantique de treize nuits entre Malaga et Antigua, présentée par Aman comme une parenthèse entièrement dédiée au bien-être, à la régénération et aux soins holistiques.
Construit en Italie par T. Mariotti et dessiné par Sinot Yacht Architecture & Design, l'Amangati accueillera seulement 94 passagers répartis dans 47 suites avec terrasse privée. Le navire disposera de quatre restaurants, d'une marina offrant un accès direct à la mer, ainsi que d'un Aman Spa présenté comme le plus vaste du yachting de luxe.
Le yacht effectuera ensuite une traversée de l'Atlantique de treize nuits entre Malaga et Antigua, présentée par Aman comme une parenthèse entièrement dédiée au bien-être, à la régénération et aux soins holistiques.
Construit en Italie par T. Mariotti et dessiné par Sinot Yacht Architecture & Design, l'Amangati accueillera seulement 94 passagers répartis dans 47 suites avec terrasse privée. Le navire disposera de quatre restaurants, d'une marina offrant un accès direct à la mer, ainsi que d'un Aman Spa présenté comme le plus vaste du yachting de luxe.