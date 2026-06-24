logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Croisière : le premier yacht de luxe d'Aman met le cap sur les Caraïbes

Après une première saison en Méditerranée


Le premier yacht de luxe d'Aman rejoindra Antigua à l'automne 2027 pour une série de croisières intimistes au cœur des Antilles.


Rédigé par le Jeudi 25 Juin 2026 à 10:04

À partir du 21 novembre 2027, le yacht de 180 mètres prendra ses quartiers à Saint John's, à Antigua-et-Barbuda @SINOT
À partir du 21 novembre 2027, le yacht de 180 mètres prendra ses quartiers à Saint John's, à Antigua-et-Barbuda @SINOT
CroisiEurope
Après avoir dévoilé les premiers itinéraires de l'Amangati en Méditerranée, Aman at Sea ouvre les réservations de sa toute première saison dans les Caraïbes.

À partir du 21 novembre 2027, le yacht de 180 mètres prendra ses quartiers à Saint John's, à Antigua-et-Barbuda, pour une série de croisières de cinq à huit nuits jusqu'au début du mois de janvier 2028.

Guadeloupe et Martinique au programme

Autres articles
Le programme s'articule autour de trois grandes régions : les Îles Sous-le-Vent, les Îles du Vent et les Caraïbes néerlandaises.

Les passagers pourront notamment faire escale à Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, en Guadeloupe, en Martinique, à Sainte-Lucie, mais aussi à Aruba, Bonaire ou Curaçao.

Plusieurs mouillages sont également prévus sur des îlots plus confidentiels, à l'image de Prickly Pear Cay ou des Tobago Cays.

L'expérience privilégie les escales prolongées, les départs tardifs et les mouillages dans des ports de petite taille, loin des itinéraires classiques. Les passagers rejoindront la terre à bord de limousines-tenders et auront accès à des expériences culturelles, gastronomiques ou nature conçues en petits groupes.

Une traversée de l’Atlantique

Avant de rejoindre les Caraïbes, l'Amangati achèvera sa saison inaugurale en Méditerranée avec quatre nouvelles croisières entre la Grèce, l'Italie, la Côte d'Azur et l'Andalousie.

Le yacht effectuera ensuite une traversée de l'Atlantique de treize nuits entre Malaga et Antigua, présentée par Aman comme une parenthèse entièrement dédiée au bien-être, à la régénération et aux soins holistiques.

Construit en Italie par T. Mariotti et dessiné par Sinot Yacht Architecture & Design, l'Amangati accueillera seulement 94 passagers répartis dans 47 suites avec terrasse privée. Le navire disposera de quatre restaurants, d'une marina offrant un accès direct à la mer, ainsi que d'un Aman Spa présenté comme le plus vaste du yachting de luxe.


Lu 288 fois

Tags : Aman, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Martinique

Brand news LuxuryTravelMaG

Le Grecotel Creta Palace : renaissance d’une icône crétoise face à la mer Égée

Le Grecotel Creta Palace : renaissance d’une icône crétoise face à la mer Égée
Il y a plus de cinquante ans, en terre crétoise, naissait l’aventure Grecotel. Depuis, l’enseigne a...
Dernière heure

easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départ de Nantes, Lyon et Paris

Hurtigruten boucle un refinancement de 430 M€

Grégory Audibert élu président de Provence Méditerranée Tourisme

Médiation Tourisme et Voyage : les dossiers liés à l'aérien vont plus que doubler en 2026

Ian Brown nommé CEO de Trainline

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Les annonces

L'OFFICE DU TOURISME DE MALTE - Chargé(e) des Réseaux Sociaux et de la Communication Digitale - (France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Nord-Est - CDI - (Lille (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
Distribution

Distribution

easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départ de Nantes, Lyon et Paris

easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départ de Nantes, Lyon et Paris
Partez en France

Partez en France

Grégory Audibert élu président de Provence Méditerranée Tourisme

Grégory Audibert élu président de Provence Méditerranée Tourisme
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

EXO Travel rejoint le groupe JTB pour soutenir sa croissance à long terme en Asie et au-delà

EXO Travel rejoint le groupe JTB pour soutenir sa croissance à long terme en Asie et au-delà
Production

Production

Familles, duos : Top of Travel lance ses offres pour l'été 2026

Familles, duos : Top of Travel lance ses offres pour l'été 2026
AirMaG

AirMaG

Air Austral : bénéfices retrouvés, mais des défis toujours nombreux pour l'Outre-mer

Air Austral : bénéfices retrouvés, mais des défis toujours nombreux pour l'Outre-mer
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Ian Brown nommé CEO de Trainline

Ian Brown nommé CEO de Trainline
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Croisière : le premier yacht de luxe d'Aman met le cap sur les Caraïbes

Croisière : le premier yacht de luxe d'Aman met le cap sur les Caraïbes
HotelMaG

Hébergement

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

ATR met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel

ATR met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel
CruiseMaG

CruiseMaG

Hurtigruten boucle un refinancement de 430 M€

Hurtigruten boucle un refinancement de 430 M€
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias