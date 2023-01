Euram : Guy Devos succède à Peter Keijers

Peter Keijers, confie les rênes de son entreprise, Euram à Guy Devos qui sera accompagné de Christoph Klenner, venu renforcer dernièrement l’équipe de direction en qualité de Chief Strategy Officer et de Vincent Ekkert qui occupe le poste de Business Development Director.



Dans un courrier envoyé à ses partenaire, Peter Kiejers a annoncé : " Il existe deux décisions stratégiques importantes que seul le fondateur d'une entreprise peut prendre : lorsqu’il démarre son entreprise et lorsqu’il passe la barre à son ou ses successeurs. J'ai pris la première décision il y a une trentaine d'années et je prends la seconde maintenant.



Fin janvier 2020, j’ai senti qu'il était temps de passer la barre. Après tout, ma vision avait été traduite de manière remarquable par l'équipe d'EURAM en deux produits qui ont une résonance internationale : EURAM Creative Packaging et Planisto Travel Platform.



À peine un mois plus tard, la crise du COVID a éclaté et le tourisme s'est retrouvé au milieu d'une tempête. Dans ces moments-là, le capitaine ne quitte pas son navire. Avec mon équipe, nous avons réussi à naviguer et à sortir de la tempête avec un port sûr en vue pour réparer les avaries avant de poursuivre le voyage.



2023 vient de commencer. C'est aussi l'année de mes soixante-dix ans. Un âge où j'ai toujours résolu de ne plus assumer de rôles opérationnels afin de consacrer le temps qui me reste à d'autres choses. Un équipage expérimenté se prépare à prendre la barre. "