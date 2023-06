Sandaya franchit la barre des 50 sites en France et Espagne

La rentabilité est un critère majeur quand les actionnaires sont des investisseurs qui ont vocation à céder leur participation avec plus-value au bout de 6 à 7 ans.



Ce sera le cas, déjà programmé dans 3 ans, pour InfraVia. L’activité est très profitable avec des taux d’occupation enviables et une satisfaction très élevée des adeptes du camping haut de gamme.



Pour autant, elle réclame un niveau aussi élevé d’investissement. « Hors acquisitions, nous avons investi 85 millions d’euros l’an passé, et pratiquement autant l’année précédente, pour acquérir plus de 1 300 mobile-homes et HLL, remettre les nouveaux venus aux standards de Sandaya, parfois refaire entièrement les installations de loisirs », explique le PDG.



Heureusement, l’activité est en forte croissance : 188 millions d’euros réalisés en 2022, hébergement et activités annexes comme la restauration.