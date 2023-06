L'espagnol Kampaoh plante ses tentes haut de gamme en France

Le succès a été rapide justifiant un développement accéléré dans toute l’Espagne, notamment en Andalousie, à Valence, en Castille-La Manche, en Navarre, au Pays basque, en Catalogne, en Cantabrie, dans les Asturies et en Galice. Kampaoh y gère actuellement une trentaine de sites et cherche à multiplier les implantations.



En janvier de cette année, l’entreprise a levé 14 millions d'euros auprès de fonds d’investissement et de banques pour accélérer le déploiement du concept en Europe. C’est déjà la 3ème levée de fonds après celle de 2020 (300 000 €) et de 2021 (5 millions d'euros).



Kampaoh veut utiliser ces moyens pour augmenter son nombre de tentes de luxe, passant de 1 200 en 2022 à 3 500, voire 4 000 hébergements en 2023. L’entreprise veut aussi doubler le nombre de campings pour dépasser les 80 sites en étendant sa présence dans les pays d'Europe du Sud, dont le Portugal et la France.



L’objectif est d’atteindre les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, contre 9 millions en 2022. Un prochain tour de table de 150 millions est même dans les tiroirs pour la fin de 2023 pour franchir encore un nouveau cap : 30 000 hébergements dans la nature et 225 millions d’euros de ventes avant la fin 2025 en s’implantant en Italie, en Croatie, en Allemagne et en République dominicaine.