OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

Paris - Strasbourg et Strasbourg - Marseille


La SNCF n'a pas caché ses ambitions de développement pour l'offre OUIGO. Elle vient d'annoncer de nouvelles lignes vers le Grand Est et le Sud-Ouest.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

En novembre dernier, SNCF Voyageurs a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour sa filiale à bas coûts, OUIGO.

D'ici 2030, l'opérateur ferroviaire table sur une croissance de 30 % de son nombre de voyageurs.

À cette échéance, OUIGO devrait représenter 30 % du marché de la grande vitesse en France, tout en ne mobilisant que 10 % des trains circulant sur ces lignes.


OUIGO se renforce dans le Grand Est

Le prochain développement de l'offre OUIGO se concentrera sur la région Grand Est. Dès décembre 2026, deux axes majeurs seront renforcés :

Paris-Grand Est : Un troisième aller-retour quotidien sera mis en place entre Paris et Strasbourg. Cette liaison desservira désormais les gares de Nancy et Champagne-Ardenne TGV, en plus de Metz.

Strasbourg-Marseille : Une nouvelle liaison quotidienne directe d'environ 6 heures verra le jour. Elle desservira Colmar, Mulhouse, Belfort-Montbéliard TGV, Besançon Franche-Comté TGV, Dijon Ville, Lyon Part-Dieu, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.

Parallèlement, une offre TGV INOUI entre Nancy et Marseille sera instaurée les week-ends et durant les vacances scolaires pour remplacer l'actuelle liaison Nancy-Nice.

OUIGO Train Classique : Paris - Bordeaux lancé au printemps 2026

Lancé en avril 2022, le service OUIGO Train Classique (circulant sur lignes conventionnelles à prix fixes) qui affiche un bilan de 6 millions de voyageurs va être aussi renforcé.

Une nouvelle liaison entre Paris et Bordeaux sera lancée au printemps 2026.

Ce trajet, d'une durée d'environ 5h30, sera opéré deux fois par jour les vendredis, samedis et dimanches. Les arrêts prévus incluent Les Aubrais, Saint-Pierre-des-Corps, Futuroscope, Poitiers et Angoulême. La SNCF anticipe 100 000 voyageurs sur ce seul segment pour l'année 2026.

