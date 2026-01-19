OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

Le prochain développement de l'offre OUIGO se concentrera sur la région Grand Est. Dès décembre 2026, deux axes majeurs seront renforcés :



Paris-Grand Est : Un troisième aller-retour quotidien sera mis en place entre Paris et Strasbourg. Cette liaison desservira désormais les gares de Nancy et Champagne-Ardenne TGV, en plus de Metz.



Strasbourg-Marseille : Une nouvelle liaison quotidienne directe d'environ 6 heures verra le jour. Elle desservira Colmar, Mulhouse, Belfort-Montbéliard TGV, Besançon Franche-Comté TGV, Dijon Ville, Lyon Part-Dieu, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.



Parallèlement, une offre TGV INOUI entre Nancy et Marseille sera instaurée les week-ends et durant les vacances scolaires pour remplacer l'actuelle liaison Nancy-Nice.