Découvrez le Tyrol : voyages en groupe avec we tours

Pourquoi le Tyrol ?

Un paradis pour les amoureux de la nature : montagnes et lacs

Le paysage du Tyrol est une invitation à l'émerveillement. Que diriez-vous d'une promenade en bateau sur le lac Achensee, aux eaux vert émeraude, entouré d'imposants sommets ? Ou d'un déjeuner à la Seegrube avec une vue spectaculaire sur Innsbruck ?

Les chutes de Krimml, les plus hautes d'Europe avec une hauteur de 380 mètres, attirent également chaque année de nombreux visiteurs. Randonnée, téléphérique ou pique-nique panoramique : la nature du Tyrol est un baume pour l'âme.



Le mode de vie tyrolien traditionnel : artisanat et agriculture

Outre la nature grandiose, les petits villages invitent à la flânerie. On y trouve des fermes rustiques, des maisons anciennes aux façades peintes et un artisanat vivant. Dans une verrerie, les groupes peuvent découvrir de près comment sont créées des œuvres d'art en filigrane. Dans des fromageries de démonstration, on montre comment le lait frais des Alpes est transformé en fromages raffinés, avec dégustation bien sûr. Ces aperçus authentiques créent des souvenirs qui restent longtemps gravés dans la mémoire.



Gastronomie : le Tyrol pour les papilles

La cuisine tyrolienne est aussi authentique que variée. Qu'il s'agisse de Kasspatzln copieux, d'un Gröstl tyrolien consistant ou d'un strudel aux pommes sucré, tous les gourmets y trouvent leur compte. De nombreuses auberges misent sur des ingrédients régionaux, des recettes traditionnelles et une atmosphère qui met l'accent sur la convivialité.



Culture et coutumes

Le Tyrol séduit par sa culture vivante : festivals de musique folklorique, statues de saints sculptées avec art, sons du cor des Alpes et musées qui documentent de manière impressionnante la vie alpine offrent de nombreuses possibilités pour un programme intéressant. Les monastères et les vieilles villes historiques invitent également à la découverte.



De la diversité pour les groupes actifs

Outre les randonnées et les excursions, des activités de loisirs modernes telles que les thermes, les téléphériques, les pistes de luge d'été et les jardins d'escalade sont également proposées. Que votre groupe soit plutôt tranquille ou aventureux, vous trouverez toujours un programme adapté.



Point de départ idéal pour des excursions

Grâce à sa situation centrale au cœur des Alpes, le Tyrol est le point de départ idéal pour des excursions d'une journée. Que ce soit une visite de la ville baroque de Mozart, Salzbourg, une excursion au célèbre château de Neuschwanstein ou une croisière sur le lac bavarois Chiemsee, toutes ces destinations peuvent être facilement intégrées dans votre programme de voyage. Le magnifique château de Linderhof, le plus petit des châteaux royaux bavarois, est également à proximité et séduit par ses jardins somptueux et son architecture impressionnante.