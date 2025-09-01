Découvrez Vienne – Voyages en groupe avec We Tours

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vienne, la capitale de l'Autriche, est l'une des destinations les plus attrayantes pour les voyages en groupe. Connue pour sa riche histoire, son architecture impressionnante et sa culture mondialement connue, la ville offre tout ce que l'on peut désirer : des sites historiques à l'art et à la musique, en passant par d'élégants cafés et de magnifiques jardins. Vienne est le mélange parfait entre tradition et modernité et offre aux voyageurs en groupe une expérience inoubliable.


Rédigé par we tours le Lundi 1 Septembre 2025

Pourquoi Vienne ?


Une ville riche en histoire et en culture

Vienne est l'une des villes les plus chargées d'histoire en Europe. Sa vieille ville historique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, invite à plonger dans le passé.

Visitez la cathédrale Saint-Étienne, emblème de la ville, et l'impressionnant château de Schönbrunn, ancienne résidence d'été des Habsbourg.
Le palais Hofburg avec l'école d'équitation espagnole et le somptueux Belvédère sont d'autres sites remarquables qui font revivre l'histoire de la ville. Le musée juif et le musée d'histoire militaire valent également le détour pour les amateurs d'histoire.

Une culture mondialement connue

Vienne est indissociable de la musique. La ville a été le berceau de grands compositeurs tels que Mozart, Beethoven et Strauss. La salle de concert Wiener Konzerthaus et l'Opéra national sont mondialement connus. Les amateurs de musique classique peuvent y assister à des concerts inoubliables. De plus, le Musée d'histoire de l'art est l'un des plus importants musées d'art au monde et propose des collections fascinantes allant de l'Antiquité à l'art moderne.

La culture des cafés viennois

Vienne est également célèbre pour ses cafés traditionnels. Ces lieux historiques sont bien plus que de simples cafés, ils font partie intégrante du mode de vie viennois. Les groupes peuvent faire une pause dans l'un des nombreux cafés élégants, déguster un strudel aux pommes viennois traditionnel et s'imprégner de l'atmosphère détendue.

Oasis de verdure et détente

Outre sa diversité culturelle, Vienne offre également de nombreux espaces verts qui ne doivent pas manquer dans le programme d'un voyage en groupe. Le Prater avec sa célèbre grande roue, le Stadtpark avec la statue dorée de Johann Strauss et le jardin botanique sont parfaits pour des promenades reposantes. Pour faire une pause loin de l'agitation de la ville, une excursion dans la forêt viennoise, une magnifique zone boisée dans les environs, est également une occasion bienvenue.
© Shutterstock
© Shutterstock

Possibilités d'excursions et de combinaisons

Vienne est le point de départ idéal pour des excursions dans les environs, qui offrent aux groupes une combinaison intéressante de culture et de nature. Une excursion d'une journée dans la pittoresque vallée de Wachau, célèbre pour ses vignobles et ses abbayes de Melk et Göttweig, est un must pour tous les visiteurs. La ville historique de Bratislava, à seulement une heure de bateau de Vienne, est également une destination intéressante pour une excursion passionnante.

Un autre point fort pour les voyages en groupe est la possibilité de combiner Vienne avec d'autres villes telles que Salzbourg, Prague ou Budapest. Ces métropoles fascinantes sont accessibles en peu de temps et offrent un programme contrasté passionnant par rapport à Vienne. Un circuit à travers l'Autriche est également une excellente option pour découvrir les trésors culturels de Vienne, Salzbourg, Innsbruck et d'autres villes.
© Shutterstock
© Shutterstock

Meilleure période pour visiter Vienne

Le meilleur période pour visiter Vienne est du printemps à l'automne. Les mois d'avril à octobre offrent des températures agréables et de nombreuses manifestations culturelles, telles que les célèbres Wiener Festwochen (festivités culturelles) en mai et juin ou les nombreux concerts en plein air et représentations d'opéra en été. L'automne, lorsque les feuilles des parcs et forêts viennois se parent de couleurs chatoyantes, est également une période particulièrement intéressante pour visiter Vienne.

Les groupes qui souhaitent découvrir Vienne pendant la période des fêtes ne doivent pas manquer l'Avent et Noël. La ville brille alors d'un éclat tout particulier : les célèbres marchés de Noël, tels que le Christkindlmarkt sur la place de l'hôtel de ville ou le marché devant le château de Schönbrunn, enchantent les visiteurs avec leur artisanat traditionnel, leurs pains d'épices parfumés et leur ambiance festive. Les illuminations festives et l'atmosphère chaleureuse font de Vienne une destination magique pour les voyages en groupe pendant la période de l'Avent.
© Shutterstock
© Shutterstock

We Tours – Votre partenaire pour les voyages en groupe

En tant que tour-opérateur expérimenté dans le domaine des voyages en groupe, We Tours est votre partenaire fiable pour des séjours inoubliables à Vienne. Nous connaissons les meilleurs hébergements, les plus beaux coins de la ville et les petites attractions insolites hors des sentiers battus. Qu'il s'agisse de courtes excursions d'une journée, de city trips combinés ou de circuits à travers l'Autriche, We Tours planifie des programmes flexibles, personnalisés et avec le souci du détail, afin que chaque séjour en groupe se déroule sans encombre et reste inoubliable.

Exemples de voyages pour découvrir Vienne

Vienne – splendeur impériale au bord du Danube (5 jours)
Découvrez Vienne, une ville prestigieuse riche en histoire, art et culture. Nous commencerons par le musée Sisi, dédié à l'impératrice Élisabeth, puis visiterons le château du Belvédère avec ses collections d'art. Dans le centre, nous explorerons la vieille ville historique, la cathédrale Saint-Étienne et les cafés élégants. Une excursion à Heiligenkreuz et au château de Mayerling, au passé mouvementé, complétera notre voyage. Un séjour alliant culture, histoire et élégance impériale.



Vienne – un réveillon plein de tradition et de charme (6 jours)
Vivez un voyage inoubliable à Vienne pour le réveillon du Nouvel An, qui vous comblera de moments culturels exceptionnels tant à l'aller qu'au retour. En route vers Vienne, vous visiterez tout d'abord l'impressionnante abbaye de Melk. Une fois arrivé à Vienne, vous découvrirez une ville décorée pour les fêtes, dont l'atmosphère somptueuse offre un cadre idéal pour le réveillon du Nouvel An. Une excursion au château baroque de Hof et la visite de Salzbourg sur le chemin du retour complètent ce voyage. Un mélange parfait entre culture, histoire et magie du Nouvel An !



Salzbourg, Vienne & Prague – Dans l’empire des Habsbourg (8 jours)
Réjouissez-vous d'un voyage au cœur de l'Europe centrale, de la ville baroque de Mozart, Salzbourg, à la métropole impériale de Vienne, puis à Prague, la ville dorée. À Salzbourg, nous découvrirons la vieille ville historique, la région de Berchtesgaden et le lac Wolfgangsee. En longeant le Danube, nous arriverons à Vienne avec le château de Schönbrunn, le musée Sisi et la cathédrale Saint-Étienne. Prague, avec son château majestueux et son quartier juif plein de charme, sera le point d'orgue de ce voyage. Un voyage riche en culture, en histoire et en charme impérial.


Eric Triniez
Responsable commercial France

Email : eric.trinez@we-tours.com
Téléphone : +33 (0)7 81 59 31 09 / +49 30 400 535 400

Site web : www.we-tours.com

