Découvrez Vienne – Voyages en groupe avec We Tours

Découvrez Vienne, une ville prestigieuse riche en histoire, art et culture. Nous commencerons par le musée Sisi, dédié à l'impératrice Élisabeth, puis visiterons le château du Belvédère avec ses collections d'art. Dans le centre, nous explorerons la vieille ville historique, la cathédrale Saint-Étienne et les cafés élégants. Une excursion à Heiligenkreuz et au château de Mayerling, au passé mouvementé, complétera notre voyage. Un séjour alliant culture, histoire et élégance impériale.Vivez un voyage inoubliable à Vienne pour le réveillon du Nouvel An, qui vous comblera de moments culturels exceptionnels tant à l'aller qu'au retour. En route vers Vienne, vous visiterez tout d'abord l'impressionnante abbaye de Melk. Une fois arrivé à Vienne, vous découvrirez une ville décorée pour les fêtes, dont l'atmosphère somptueuse offre un cadre idéal pour le réveillon du Nouvel An. Une excursion au château baroque de Hof et la visite de Salzbourg sur le chemin du retour complètent ce voyage. Un mélange parfait entre culture, histoire et magie du Nouvel An !Réjouissez-vous d'un voyage au cœur de l'Europe centrale, de la ville baroque de Mozart, Salzbourg, à la métropole impériale de Vienne, puis à Prague, la ville dorée. À Salzbourg, nous découvrirons la vieille ville historique, la région de Berchtesgaden et le lac Wolfgangsee. En longeant le Danube, nous arriverons à Vienne avec le château de Schönbrunn, le musée Sisi et la cathédrale Saint-Étienne. Prague, avec son château majestueux et son quartier juif plein de charme, sera le point d'orgue de ce voyage. Un voyage riche en culture, en histoire et en charme impérial.