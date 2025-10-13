L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !

L’Alberta, véritable joyau de l’Ouest canadien, poursuit sa dynamique de séduction auprès des voyageurs en quête d’authenticité et d’expériences grandeur nature. Après une campagne d’affichage inspirante déployée le métro parisien, on retrouve l’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes hivernales – tentez votre chance pour gagner une participation à un FAM exclusif au cœur de l’hiver enchanté.

Rédigé par Amélie Cocheteux le Lundi 13 Octobre 2025

