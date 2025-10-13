L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !

Un partenariat fort avec les professionnels du voyage
Dans la continuité de ces campagnes, Travel Alberta et ses partenaires ont lancé des challenges de ventes hivernales à destination des agents de voyages et tour-opérateurs.
L’Objectif ? Stimuler la découverte de la province à travers un séjour immersif et encourager la programmation de circuits originaux pour la saison 2025-2026.
A la clé ? Une participation à un FAM tour exclusif pour découvrir les beautés de l’hiver Albertain !
● Participez avec Toundra Voyage : Visitez Toundravoyages.com
● Participez avec Expedia TAAP : Visitez ExpediaTAAP.fr
Des expériences hivernales uniques et immersives
Alors que les grands espaces de l’Alberta se parent de leur manteau blanc, la province invite les voyageurs à vivre une saison hors du temps, entre slow travel, nature sauvage et rencontres authentiques.
Parmi les expériences phares :
● ❄️ S’émerveiller devant la magie de l’hiver en traineau à chien, lorsque les lacs gèlent et se laissent découvrir en patins, lorsque les forêts enneigées deviennent accessibles en raquettes ou ski de fond, ou encore lorsque les ciels étoilés dévoilent leurs plus belles couleurs. C’est l’occasion de tester une activité pratiquée depuis toujours, le traineau à chien. Partez en expédition de quelques heures, ou de deux jours au cœur de la nature sauvage de l’Alberta.
● 🍂 Découvrir la culture autochtone au cœur de Métis Crossing, premier centre culturel dédié aux populations autochtones Métis, pour une immersion dans les traditions et savoir-faire ancestraux. Découvrez l’artisanat Métis, partagez un moment suspendu en écoutant les légendes autochtones autour du feu, ou emerveillez-vous devant les imposants bisons blancs de l’Alberta.
● 🤠 Vivre son aventure cowboy à cheval dans les Rocheuses, sur les traces des pionniers de l’Ouest, comme l’ont fait récemment les influenceuses Charlenescape et Itinéramagica lors de leur séjour immersif, découvrez la destination à dos de cheval dans les Rocheuses Canadiennes façon the Last of Us (pas de zombies, mais la série à en partie été tournée en Alberta !)
Autant d’expériences qui incarnent les nouvelles tendances du voyage : déconnexion, authenticité et retour à l’essentiel.
L’Alberta, destination qui a le vent en poupe
Entre montagnes majestueuses, parcs nationaux classés UNESCO, culture vivante et hospitalité chaleureuse, l’Alberta s’impose comme l’une des destinations nature les plus inspirantes du moment.
Véritable terrain d’émotions et d’aventures, elle séduit autant les voyageurs indépendants que les amoureux d’authenticité en quête d’expériences à taille humaine.
