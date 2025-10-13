TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !


L’Alberta, véritable joyau de l’Ouest canadien, poursuit sa dynamique de séduction auprès des voyageurs en quête d’authenticité et d’expériences grandeur nature. Après une campagne d’affichage inspirante déployée le métro parisien, on retrouve l’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes hivernales – tentez votre chance pour gagner une participation à un FAM exclusif au cœur de l’hiver enchanté.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

© Travel Alberta
© Travel Alberta
Aerticket

Un partenariat fort avec les professionnels du voyage


Dans la continuité de ces campagnes, Travel Alberta et ses partenaires ont lancé des challenges de ventes hivernales à destination des agents de voyages et tour-opérateurs.

L’Objectif ? Stimuler la découverte de la province à travers un séjour immersif et encourager la programmation de circuits originaux pour la saison 2025-2026.

A la clé ? Une participation à un FAM tour exclusif pour découvrir les beautés de l’hiver Albertain !

● Participez avec Toundra Voyage : Visitez Toundravoyages.com
● Participez avec Expedia TAAP : Visitez ExpediaTAAP.fr

© Travel Alberta
© Travel Alberta

Des expériences hivernales uniques et immersives


Alors que les grands espaces de l’Alberta se parent de leur manteau blanc, la province invite les voyageurs à vivre une saison hors du temps, entre slow travel, nature sauvage et rencontres authentiques.

Parmi les expériences phares :

● ❄️ S’émerveiller devant la magie de l’hiver en traineau à chien, lorsque les lacs gèlent et se laissent découvrir en patins, lorsque les forêts enneigées deviennent accessibles en raquettes ou ski de fond, ou encore lorsque les ciels étoilés dévoilent leurs plus belles couleurs. C’est l’occasion de tester une activité pratiquée depuis toujours, le traineau à chien. Partez en expédition de quelques heures, ou de deux jours au cœur de la nature sauvage de l’Alberta.

● 🍂 Découvrir la culture autochtone au cœur de Métis Crossing, premier centre culturel dédié aux populations autochtones Métis, pour une immersion dans les traditions et savoir-faire ancestraux. Découvrez l’artisanat Métis, partagez un moment suspendu en écoutant les légendes autochtones autour du feu, ou emerveillez-vous devant les imposants bisons blancs de l’Alberta.

● 🤠 Vivre son aventure cowboy à cheval dans les Rocheuses, sur les traces des pionniers de l’Ouest, comme l’ont fait récemment les influenceuses Charlenescape et Itinéramagica lors de leur séjour immersif, découvrez la destination à dos de cheval dans les Rocheuses Canadiennes façon the Last of Us (pas de zombies, mais la série à en partie été tournée en Alberta !)

Autant d’expériences qui incarnent les nouvelles tendances du voyage : déconnexion, authenticité et retour à l’essentiel.

© Travel Alberta
© Travel Alberta

L’Alberta, destination qui a le vent en poupe


Entre montagnes majestueuses, parcs nationaux classés UNESCO, culture vivante et hospitalité chaleureuse, l’Alberta s’impose comme l’une des destinations nature les plus inspirantes du moment.
Véritable terrain d’émotions et d’aventures, elle séduit autant les voyageurs indépendants que les amoureux d’authenticité en quête d’expériences à taille humaine.

L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !

Amélie COCHETEUX
Responsable trade et médias
amelie@360tourisme.fr
www.travelalberta.com

facebook instagramyoutubeyoutube



Lu 208 fois

Tags : Travel Alberta Canada
Notez

Brand News DestiMaG

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne
À quelques kilomètres au nord-ouest de Vienne se dresse l’abbaye de Klosterneuburg (Stift...
Assur-Travel
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !

L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Breathe in Travel : un réceptif expert des Balkans, basé à Zagreb et spécialisé Croatie, Slovénie et Bosnie-Herzégovine

Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement

Clémence Carcanague : “Entre modernité et authenticité, le Cambodge s’affirme”

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale
Distribution

Distribution

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
La Travel Tech

La Travel Tech

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias