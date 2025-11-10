L’Alberta, la pépite canadienne qui réinvente l’hiver pour vos clients

Entre Rocheuses enneigées, lacs gelés et aurores boréales, la province emblématique de l’ouest canadien séduit par ses paysages grandioses, ses activités variées et son hospitalité chaleureuse.
Avec une offre renouvelée, des circuits plus accessibles et un accompagnement dédié aux partenaires français, l’Alberta entend faire de l’hiver une saison incontournable.
Les chiffres à retenir
• En 2024, l’Alberta a accueilli près de 8,5 millions de visiteurs internationaux, dont une part croissante de voyageurs européens.
• L’Alberta a observé une croissance annuelle significative en 2024, générant 12% d’augmentation de dépenses touristiques par rapport à l’année précédente.
• Les vols directs Paris (CDG) - Calgary (YYC) avec la compagnie WestJet offrent un accès rapide depuis la France, facilitant les circuits courts et les combinés avec d’autres provinces canadiennes. On compte en moyenne 36% de passagers en plus entre 2024 et 2025 (étendu entre les mois de septembre et juin).
Pourquoi proposer l’Alberta en hiver ?
• Une alternative qualitative et compétitive
L’Alberta offre un excellent rapport valeur-expérience aux destinations hivernales traditionnelles : hébergements confortables et variés, activités inclusives, paysages uniques et facilité d’accessibilité.
• Une demande forte pour des voyages “différents”
Les voyageurs français recherchent aujourd’hui des séjours hivernaux originaux, moins fréquentés et plus authentiques. L’Alberta répond parfaitement à la tendance des séjours nature et ‘’expérientiels’’ en forte croissance, en mariant neige, grands espaces sauvages et culture locale.
• Un produit complet et varié, facilement commercialisable
Les professionnels peuvent construire des circuits combinant les incontournables de l’hiver (Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper) et des expériences exclusives telles que :
- Patiner sur le mythique lac Louise gelé
- Observer la danse des aurores boréales
- Se balader en traîneau à chiens dans la vallée de Kananaskis
- Se déconnecter dans les sources chaudes naturelles au milieu des montagnes
- Explorer de la promenade des glaciers, l’une des routes les plus spectaculaires du monde
L’accompagnement Travel Alberta pour les pros
Proposer l’Alberta, c’est diversifier son offre d’hiver avec une destination à fort potentiel émotionnel et photographique, moins saturée, plus durable, et capable de séduire autant les familles que les voyageurs en quête d’authenticité.
Travel Alberta propose aux agences et tour-opérateurs français un soutien concret : outils marketing, formations e-learning, supports visuels HD, itinéraires types et assistance à la création de produits.
L’objectif : faciliter la mise en marché de circuits hivernaux attractifs et différenciants, tout en maximisant la visibilité auprès des clients français.
Autres articles
-
L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !
-
Vibrez au rythme de l’Ouest canadien : l’Alberta à l’IFTM Top Résa 2025 (Stand A67)
-
Et si le sommet du G7 révélait la prochaine destination coup de cœur de l’Ouest canadien ?
-
Jasper : La destination incontournable de l’Alberta, plus dynamique que jamais !
-
Cap sur l'Alberta : Découvrez ses merveilles lors d’un webinaire immersif