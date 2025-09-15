Vibrez au rythme de l’Ouest canadien : l’Alberta à l’IFTM Top Résa 2025 (Stand A67)

Cette année, l’Alberta s’invite à l’IFTM Top Résa 2025 avec une délégation exceptionnelle : Banff Lake Louise, Canmore, Indigenous Tourism Alberta et Calgary. Nous vous donnons rendez-vous pour une rencontre exclusive avec nos représentants pour une immersion au cœur de l’Ouest canadien. Une opportunité pour créer de nouveaux partenariats, enrichir vos offres et séduire vos clients avec des expériences uniques !

Rédigé par Amélie Cocheteux le Lundi 15 Septembre 2025

