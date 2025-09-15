Vibrez au rythme de l’Ouest canadien : l’Alberta à l’IFTM Top Résa 2025 (Stand A67)

Banff Lake Louise Tourism
Au cœur des Rocheuses canadiennes, Banff Lake Louise est l’une des destinations les plus emblématiques du Canada. Entre lacs turquoise, sommets majestueux et parcs nationaux classés à l’UNESCO, c’est le paradis des activités de plein air : randonnée, ski, vélo, observation de la faune… mais aussi d’expériences premium avec des hôtels iconiques, une scène gastronomique raffinée et une offre bien-être haut de gamme.
Rendez-vous avec Lukas Prochazka et Mohana Ananthanarayan pour en savoir plus !
Tourisme Canmore & Kananaskis
À quelques minutes du parc national de Banff, Canmore séduit par son authenticité et son atmosphère chaleureuse. Entourée de montagnes spectaculaires, cette ancienne ville minière est devenue une destination prisée pour ses activités de plein air, ses microbrasseries, ses galeries d’art et son ambiance décontractée. La région de Kananaskis offre quant à elle des paysages préservés, parfaits pour les voyageurs en quête de nature sauvage et d’expériences hors des sentiers battus.
Venez découvrir et intégrer Canmore à vos itinéraires en rencontrant Bruce Marpole au stand de l’Alberta.
Indigenous Tourism Alberta (ITA)
L’Indigenous Tourism Alberta est une organisation dédiée à la valorisation des cultures et traditions autochtones à travers le tourisme. Elle accompagne les voyageurs dans des expériences uniques : récits traditionnels, ateliers artisanaux, visites guidées par des guides autochtones et hébergements immersifs.
En collaborant avec ITA, vous pourrez enrichir vos offres avec des produits authentiques et responsables, qui répondent à la demande croissante d’expériences humaines et culturelles profondes. Rendez-vous avec Tom Babin et Brittany Lonechild.
Tourism Calgary
Porte d’entrée incontournable de l’Alberta, Calgary combine dynamisme urbain et proximité avec les Rocheuses. Connue pour son célèbre Stampede, la ville se distingue par sa scène culinaire innovante, ses musées, son art autochtone contemporain et ses quartiers vibrants.
C’est également un hub idéal pour commencer ou terminer un circuit dans l’Ouest canadien. À l’IFTM, les représentants de Tourism Calgary présenteront les nouveautés de la destination, les grands événements 2025 et bien plus encore – rendez-vous avec Mito Ora et Marilyn Bell.
Travel Alberta
Enfin, pour découvrir l’Alberta dans toute sa diversité, laissez-vous transporter des sommets majestueux des Rocheuses canadiennes aux prairies infinies foulées par les bisons, en passant par l’univers fascinant des dinosaures dans les Badlands et l’authenticité des ranchs de cowboys. Une destination aux paysages spectaculaires et aux expériences uniques, idéale pour imaginer de nouvelles offres séduisantes pour vos clients. Rendez-vous avec Amélie Cocheteux et Marie-Hélène Rathé.
