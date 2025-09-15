TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vibrez au rythme de l’Ouest canadien : l’Alberta à l’IFTM Top Résa 2025 (Stand A67)


Cette année, l’Alberta s’invite à l’IFTM Top Résa 2025 avec une délégation exceptionnelle : Banff Lake Louise, Canmore, Indigenous Tourism Alberta et Calgary. Nous vous donnons rendez-vous pour une rencontre exclusive avec nos représentants pour une immersion au cœur de l’Ouest canadien. Une opportunité pour créer de nouveaux partenariats, enrichir vos offres et séduire vos clients avec des expériences uniques !


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

Lake Louise © Travel Alberta
Lake Louise © Travel Alberta
Banff Lake Louise Tourism


Au cœur des Rocheuses canadiennes, Banff Lake Louise est l’une des destinations les plus emblématiques du Canada. Entre lacs turquoise, sommets majestueux et parcs nationaux classés à l’UNESCO, c’est le paradis des activités de plein air : randonnée, ski, vélo, observation de la faune… mais aussi d’expériences premium avec des hôtels iconiques, une scène gastronomique raffinée et une offre bien-être haut de gamme.

Rendez-vous avec Lukas Prochazka et Mohana Ananthanarayan pour en savoir plus !


Kananaskis © Travel Alberta
Kananaskis © Travel Alberta

Tourisme Canmore & Kananaskis


À quelques minutes du parc national de Banff, Canmore séduit par son authenticité et son atmosphère chaleureuse. Entourée de montagnes spectaculaires, cette ancienne ville minière est devenue une destination prisée pour ses activités de plein air, ses microbrasseries, ses galeries d’art et son ambiance décontractée. La région de Kananaskis offre quant à elle des paysages préservés, parfaits pour les voyageurs en quête de nature sauvage et d’expériences hors des sentiers battus.

Venez découvrir et intégrer Canmore à vos itinéraires en rencontrant Bruce Marpole au stand de l’Alberta.

Indigenous Tourism Alberta (ITA)


L’Indigenous Tourism Alberta est une organisation dédiée à la valorisation des cultures et traditions autochtones à travers le tourisme. Elle accompagne les voyageurs dans des expériences uniques : récits traditionnels, ateliers artisanaux, visites guidées par des guides autochtones et hébergements immersifs.
En collaborant avec ITA, vous pourrez enrichir vos offres avec des produits authentiques et responsables, qui répondent à la demande croissante d’expériences humaines et culturelles profondes. Rendez-vous avec Tom Babin et Brittany Lonechild.
Jasper © Travel Alberta
Jasper © Travel Alberta

Tourism Calgary


Porte d’entrée incontournable de l’Alberta, Calgary combine dynamisme urbain et proximité avec les Rocheuses. Connue pour son célèbre Stampede, la ville se distingue par sa scène culinaire innovante, ses musées, son art autochtone contemporain et ses quartiers vibrants.
C’est également un hub idéal pour commencer ou terminer un circuit dans l’Ouest canadien. À l’IFTM, les représentants de Tourism Calgary présenteront les nouveautés de la destination, les grands événements 2025 et bien plus encore – rendez-vous avec Mito Ora et Marilyn Bell.
© Travel Alberta
© Travel Alberta

Travel Alberta


Enfin, pour découvrir l’Alberta dans toute sa diversité, laissez-vous transporter des sommets majestueux des Rocheuses canadiennes aux prairies infinies foulées par les bisons, en passant par l’univers fascinant des dinosaures dans les Badlands et l’authenticité des ranchs de cowboys. Une destination aux paysages spectaculaires et aux expériences uniques, idéale pour imaginer de nouvelles offres séduisantes pour vos clients. Rendez-vous avec Amélie Cocheteux et Marie-Hélène Rathé.

Amélie COCHETEUX
Responsable trade et médias
amelie@360tourisme.fr
www.travelalberta.com

Lu 224 fois

Tags : Travel Alberta Canada
