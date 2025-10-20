Basse-Californie du Sud, entre mer et désert, une destination au rythme des saisons

Au-delà de ses richesses marines, la Basse Californie du sud offre aussi une variété d'activités naturelles à l’intérieur des terres.

Il y a plusieurs ranchos à visiter proche du village de Santiago dans le cañon de la Zorra.



Mon coup de cœur va au Rancho El Refugio, une vraie immersion au sein de la famille de Rogelio. Repas fait maison, baignade dans les bassins naturels d’eau douce, randonnées, apprentissage des savoirs faires locaux, vous pouvez même au petit matin traire les quelques vaches du Rancho.



Du côté de Loreto, il est possible de faire une randonnée au Tabor Canyon situé dan la Sierra Giganta. Une expérience accessible mais nécessitant une bonne condition physique. Une sortie idéale accompagnée de la visite du village de San Javier. San Javier est connu pour ses oliviers centenaires et sa production d’huile d’olive.



Je dirais encore un coup de coeur. On peut en avoir plusieurs pas vrai ? c’est difficile d’en avoir qu’un au Mexique.



La Purísima et San Isidro : après avoir traversé la route droite la plus longue d'Amérique jonchée de cactus, vous arrivez au cœur d’un oasis, palmeraies bordées de lagune.



Je n’en croyais pas mes yeux. Une sorte de paradis, loin de tout, déconnecté littéralement car ici il n’y a pas de réseau. Randonnée sur les pierres volcaniques à la recherche des peintures rupestres, kayak au pied du cerro el pilon ou encore découvertes des activités locales comme la production de fromage, vous n’allez pas vous ennuyer mais en même temps pourquoi pas pour rester en contemplation.



Vous l’aurez compris, un voyage en Basse Californie offre une expérience de voyage équilibrée et riche en émotions.