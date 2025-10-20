TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Basse-Californie du Sud, entre mer et désert, une destination au rythme des saisons


Terra Maya est une agence réceptive basée à Mérida dans l'État du Yucatan au Mexique.
Nous sommes spécialisés dans la conception de circuits uniques et sur mesure depuis presque 20 ans. Presque car en 2026, nous fêtons nos 20 ans !
Nous sommes engagés pour un tourisme responsable et durable, nous créons des itinéraires qui mettent en valeur la nature, le partage avec les communautés et le patrimoine culturel.
Grâce à notre connaissance du terrain, nous vous ouvrons les portes d’un mexique authentique, de la péninsule du Yucatan aux confins de la Basse Californie du sud.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

© Adelind Chambrier
© Adelind Chambrier
Assurever
À l’extrême nord-ouest du Mexique, la Basse-Californie du Sud dévoile une géographie singulière. Imaginez des chaînes montagneuses ocres qui se jettent brutalement dans la mer de Cortez, des cactus géants au bord de plages désertes, c’est finalement un peu l’image rêvée que nous nous faisons tous dans notre esprit lorsqu’on entend le mot “Mexique”. Cette péninsule est un espace où le désert rencontre l’océan, créant des panoramas qui vous laisseront bouche bée.

Mais ce qui attire le plus les voyageurs reste indéniablement la faune marine exceptionnelle, abondante et accessible à ceux qui sont capables de s’adapter aux rythmes des saisons.

Quand visiter la Basse Californie du sud ?

Il est important de prendre en compte la saisonnalité dans cette région pour mettre toutes les chances de son côté afin de pouvoir réaliser le voyage espéré.

De façon générale, de novembre à avril c’est la période idéale pour partir à la rencontre des baleines, notamment la baleine grise, la baleine à bosse , la baleine bleue (mi-février à fin mars) et les requins-baleines. D'autres animaux comme les dauphins, les otaries, les lions de mer et divers oiseaux sont également visibles durant cette période, aux côtés de la faune terrestre du désert (lynx roux, antilopes, mouflons).

Il est important de noter que pendant cette période la mer est froide entre 16 et 22 degrés.

Pour profiter d’une mer plus agréable en termes de température, il faudra privilégier le reste de l'année, donc de fin avril à fin octobre. L’observation des grands mammifères marins ne sera pas possible mais c’est la saison idéale pour faire du snorkeling et de la plongée. L’archipel d’Espíritu Santo, inscrit au patrimoine naturel mondial, fascine par ses eaux turquoise et ses colonies de lions de mer. Plus au sud, le parc marin de Cabo Pulmo émerveille avec son récif corallien, l’un des mieux préservés de l’hémisphère Nord.
© Pexels - André Estevez
© Pexels - André Estevez

Expériences nature et culture

Au-delà de ses richesses marines, la Basse Californie du sud offre aussi une variété d'activités naturelles à l’intérieur des terres.
Il y a plusieurs ranchos à visiter proche du village de Santiago dans le cañon de la Zorra.

Mon coup de cœur va au Rancho El Refugio, une vraie immersion au sein de la famille de Rogelio. Repas fait maison, baignade dans les bassins naturels d’eau douce, randonnées, apprentissage des savoirs faires locaux, vous pouvez même au petit matin traire les quelques vaches du Rancho.

Du côté de Loreto, il est possible de faire une randonnée au Tabor Canyon situé dan la Sierra Giganta. Une expérience accessible mais nécessitant une bonne condition physique. Une sortie idéale accompagnée de la visite du village de San Javier. San Javier est connu pour ses oliviers centenaires et sa production d’huile d’olive.

Je dirais encore un coup de coeur. On peut en avoir plusieurs pas vrai ? c’est difficile d’en avoir qu’un au Mexique.

La Purísima et San Isidro : après avoir traversé la route droite la plus longue d'Amérique jonchée de cactus, vous arrivez au cœur d’un oasis, palmeraies bordées de lagune.

Je n’en croyais pas mes yeux. Une sorte de paradis, loin de tout, déconnecté littéralement car ici il n’y a pas de réseau. Randonnée sur les pierres volcaniques à la recherche des peintures rupestres, kayak au pied du cerro el pilon ou encore découvertes des activités locales comme la production de fromage, vous n’allez pas vous ennuyer mais en même temps pourquoi pas pour rester en contemplation.

Vous l’aurez compris, un voyage en Basse Californie offre une expérience de voyage équilibrée et riche en émotions.

La Basse-Californie du Sud séduit également par une hôtellerie intimiste et créative

Voici une sélection de trois adresses choisies avec soin qui apportent une dimension exclusive à un voyage déjà exceptionnel :

Camp Cecil (Espíritu Santo) : un campement de luxe éphémère qui allie confort et immersion totale dans la nature. Imaginez une nuit étoilée au cœur d’un archipel désertique, bercé par le clapotis des vagues.

El Perdido (Todos Santos) : cette adresse associe design contemporain et environnement sauvage. Loin de tout, on s’y ressource dans un silence absolu.

NEST Baja (Entre San José del Cabo et Cabo Pulmo) : un boutique-hôtel raffiné et intimiste, où chaque détail est pensé pour une atmosphère de sérénité.
© Camp Cecil
© Camp Cecil

Une destination rare et complète

La Basse Californie du sud permet d’offrir aux voyageurs ayant soif d’aventure et de grands panoramas une palette d’expérience uniques : la rencontre avec les géants des mers, l’exploration de paysages désertiques, l’immersion dans des oasis verdoyantes, et des séjours dans des adresses de charme.

Planifier l’itinéraire en fonction des saisons, c’est garantir une immersion de qualité dans l’un des écosystèmes les plus spectaculaires du monde. La Basse-Californie du Sud représente une promesse d’émotion et de dépaysement — une invitation à vivre le Mexique autrement.

Charlotte, gérante adjointe, Terra Maya.

Si vous souhaitez voir un itinéraire type cliquez ici et si vous souhaitez en apprendre sur la destination, voici un récit écrit par Adrien en cliquant ici.
© Charlotte Morel
© Charlotte Morel

Basse-Californie du Sud, entre mer et désert, une destination au rythme des saisons

Adelind Chambrier
MX : +52 99 94 81 95 76
FR : +33 1 87 66 73 61
contact@terra-maya.com
www.mexique-voyages.com


>> Terra Maya dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 175 fois

Tags : Terra Maya
Notez

Brand News DestiMaG

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède
En plus d’un 3ème vol hebdomadaire, Quartier Libre propose cette saison des programmes inédits pour...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Nos plus beaux voyages hivernaux

Nos plus beaux voyages hivernaux
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Basse-Californie du Sud, entre mer et désert, une destination au rythme des saisons

Nos plus beaux voyages hivernaux

Abbey – The Destination Experts lance ses offres spéciales 2026 : escapades urbaines en Irlande et circuits découvertes en Écosse à prix doux

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède

Tour d’horizon de l’actualité touristique de la semaine [ABO]

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
AirMaG

AirMaG

Après 10 ans de fermeture, l’EuroAirport rouvre sa terrasse panoramique !

Après 10 ans de fermeture, l’EuroAirport rouvre sa terrasse panoramique !
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission

Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission
Distribution

Distribution

Privilèges Voyages met la main sur Intermonde

Privilèges Voyages met la main sur Intermonde
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
La Travel Tech

La Travel Tech

25 ans de Travelsoft : un anniversaire XXL et de fortes ambitions

25 ans de Travelsoft : un anniversaire XXL et de fortes ambitions
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cavalcades : Eluxtravel lance une collection de voyages à cheval

Cavalcades : Eluxtravel lance une collection de voyages à cheval
Partez en France

Partez en France

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
Voyages responsables

Voyages Responsables

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias