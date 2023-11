Le Mexique au-delà du Yucatan : A la découverte des secrets les mieux gardés Quand on pense au Mexique, la première image qui nous vient à l’esprit est naturellement la Péninsule du Yucatan avec ses pyramides, sa nature luxuriante et ses plages de sable fin.

Mais connaissez-vous les autres régions qui se démarquent toutes par leur singularité ? Au Mexique, on peut aisément faire plusieurs voyages, tous différents, tous uniques. Nous vous emmenons découvrir les secrets les mieux gardés.

Rédigé par Adelind Chambrier le Mardi 14 Novembre 2023



Les villes coloniales du centre

Dans le centre du Mexique, proche de la tumultueuse capitale Mexico City, se trouve une région appelée « les villes coloniales ».



De Querétaro à Morelia, en passant par San Miguel de Allende et Guanajuato, ces joyaux d’architecture invitent à déambuler dans leurs ruelles escarpées.



Dans le centre du Mexique, proche de la tumultueuse capitale Mexico City, se trouve une région appelée « les villes coloniales ».De Querétaro à Morelia, en passant par San Miguel de Allende et Guanajuato, ces joyaux d’architecture invitent à déambuler dans leurs ruelles escarpées.

Classée UNESCO, la ville de San Miguel de Allende abrite de nombreuses galeries d’art et des boutiques hôtels très confidentiels.



Sur la place principale trône l’église paroissiale de l’archange Saint Michel, un véritable bijou.

Sa ville voisine, Guanajuato, initialement ville importante de par son activité minière, est une ville qui occupe une place de choix dans la culture mexicaine. En effet, c’est ici que Miguel Hidalgo Costilla, considéré comme le père de l’indépendance mexicaine, appel à l’insurrection le 15 septembre 1810. De nombreux musées témoignent de cette époque et permettent de comprendre l’importance qu’a cette dernière au Mexique.





Oaxaca et ses plages sur la côte pacifique

Cap plein sud, en direction de Oaxaca, capitale de l'État qui porte son nom. Oaxaca est considérée comme la capitale artistique du Mexique, on trouve de nombreuses galeries d’art, du street art, de nombreux artisans soucieux de transmettre et de diffuser la richesse culturelle de la région.



Ici, chaque village est spécialisé dans un artisanat particulier. Visiter le village de Teotilan del Valle pour observer le travail impressionnant des tisserands, San Bartolo Coyotepec pour les poteries d’argile noire. Pour les amateurs de boissons spiritueuses, une escapade dans les champs où est cultivé l’agave qui permet de réaliser le Mezcal (eau de vie d’agave) s’impose. Cela n’aura pas échappé aux fins gourmets, la cuisine « oaxaqueña » est l’une des plus populaires du Mexique. Visiter une « mezcaleria » et participer à un cours de cuisine traditionnelle mettra tous les sens en éveil.

Enfin, comment évoquer Oaxaca sans parler de sa côte pacifique et de ses grandioses couchers de soleil sur l’océan pacifique ? Du côté de Puerto Escondido, Mazunte et Zipolite, des magnifiques plages attendent les voyageurs en recherche d’authenticité, de nature vierge et d’atmosphère décontractée. L’endroit rêvé pour quelques jours de farniente en fin de voyage. Mais les villes coloniales ne se résument pas seulement à de la visite culturelle. Pour les épicuriens, c’est l’une des régions viticoles et productrice de fromage du Mexique. Les aventureux et téméraires se laisseront tenter par une balade à cheval dans un canyon ou encore des tyroliennes dans les hauteurs de la ville afin d’agrémenter les journées.Cap plein sud, en direction de Oaxaca, capitale de l'État qui porte son nom. Oaxaca est considérée comme la capitale artistique du Mexique, on trouve de nombreuses galeries d’art, du street art, de nombreux artisans soucieux de transmettre et de diffuser la richesse culturelle de la région.Ici, chaque village est spécialisé dans un artisanat particulier. Visiter le village de Teotilan del Valle pour observer le travail impressionnant des tisserands, San Bartolo Coyotepec pour les poteries d’argile noire. Pour les amateurs de boissons spiritueuses, une escapade dans les champs où est cultivé l’agave qui permet de réaliser le Mezcal (eau de vie d’agave) s’impose. Cela n’aura pas échappé aux fins gourmets, la cuisine « oaxaqueña » est l’une des plus populaires du Mexique. Visiter une « mezcaleria » et participer à un cours de cuisine traditionnelle mettra tous les sens en éveil.Enfin, comment évoquer Oaxaca sans parler de sa côte pacifique et de ses grandioses couchers de soleil sur l’océan pacifique ? Du côté de Puerto Escondido, Mazunte et Zipolite, des magnifiques plages attendent les voyageurs en recherche d’authenticité, de nature vierge et d’atmosphère décontractée. L’endroit rêvé pour quelques jours de farniente en fin de voyage.

Le train mythique el Chepe

Nombreux sont ceux qui l’ont déjà aperçu en photo ou dans un reportage télévisé, peu sont les chanceux qui ont eu le privilège de monter à bord de ce mythique train qui traverse le canyon de cuivre.

Au nord du Mexique, proche de la frontière avec les États-Unis, le train Chihuahua-Pacifique, connu sous le nom El Chepe, attend les voyageurs souhaitant embarquer pour un périple hors des sentiers battus.

Ce train, inauguré en 1961, qui relie la ville de Chihuahua à Los Mochis (ville côtière de l’océan pacifique), vous emmène découvrir des paysages époustouflants accessibles qu’avec ce dernier. Un wagon panoramique permet d’avoir une vue sur les chaînes de montagne traversées. Ce qui en fait une expérience unique et singulière, c’est que le voyage se fait sur plusieurs jours. Des escales sont proposées à Divisadero , Bahuichivo ou El Fuerte pour rendre ce voyage encore plus intéressant et diversifié.

Ainsi, le Chepe permet également de découvrir des communautés indigènes raramuris qui vivent dans ces montagnes, des marchés locaux, des sentiers de randonnées ainsi que des parcours de via Ferrata ou encore la plus longue tyrolienne du monde pour les amateurs de sensation forte.

Notre recommandation ? Le faire du nord au sud pour terminer sur la côte pacifique et traverser vers la Basse Californie, pour une extension entre mer et désert !

Nombreux sont ceux qui l’ont déjà aperçu en photo ou dans un reportage télévisé, peu sont les chanceux qui ont eu le privilège de monter à bord de ce mythique train qui traverse le canyon de cuivre.Au nord du Mexique, proche de la frontière avec les États-Unis, le train Chihuahua-Pacifique, connu sous le nom El Chepe, attend les voyageurs souhaitant embarquer pour un périple hors des sentiers battus.Ce train, inauguré en 1961, qui relie la ville de Chihuahua à Los Mochis (ville côtière de l’océan pacifique), vous emmène découvrir des paysages époustouflants accessibles qu’avec ce dernier. Un wagon panoramique permet d’avoir une vue sur les chaînes de montagne traversées. Ce qui en fait une expérience unique et singulière, c’est que le voyage se fait sur plusieurs jours. Des escales sont proposées à Divisadero , Bahuichivo ou El Fuerte pour rendre ce voyage encore plus intéressant et diversifié.Ainsi, le Chepe permet également de découvrir des communautés indigènes raramuris qui vivent dans ces montagnes, des marchés locaux, des sentiers de randonnées ainsi que des parcours de via Ferrata ou encore la plus longue tyrolienne du monde pour les amateurs de sensation forte.Notre recommandation ? Le faire du nord au sud pour terminer sur la côte pacifique et traverser vers la Basse Californie, pour une extension entre mer et désert !

La Basse Californie du Sud, entre mers et déserts

Cette région est encore peu connue du grand public. Et pourtant… ce ne sont pas les lieux d’intérêt qui manquent ! Pour les amateurs de road-trip, de grands espaces, de paysages et de faune marine, c’est un petit paradis.

La Plage de Balandra, tout proche de la ville de La Paz, est l’un des meilleurs exemples de ce que La Basse Californie du Sud a à offrir, un décor de carte postale.

Pour les observateurs de cétacés, la période privilégiée est l’hiver (de décembre à mars) où les baleines viennent en Basse Californie pour retrouver des eaux plus chaudes, propices à la reproduction.

A la recherche d’une ambiance plus californienne ? Todos Santos est un charmant village donnant sur l’océan pacifique et considéré comme un spot de surf réputé.

Au sud-est de la péninsule se trouve le Parc national de Cabo Pulmo, nommé par Jean-Jacques Cousteau comme « l’aquarium du monde », qui est une Aire Naturelle Protégée depuis 1995 et depuis sa protection, la biomasse marine y aurait augmenté de 400%. Les otaries, les tortues, les requins et les raies mobulas ainsi que d’autres créatures fascinantes y ont établi domicile. C’est un paradis pour les plongeurs.

La Basse Californie est pleine de surprises et adaptée à tous les publics. On y trouve des petits hébergements simples tout comme des adresses de renommée internationale pour les voyageurs plus exigeants. Cette région est encore peu connue du grand public. Et pourtant… ce ne sont pas les lieux d’intérêt qui manquent ! Pour les amateurs de road-trip, de grands espaces, de paysages et de faune marine, c’est un petit paradis.La Plage de Balandra, tout proche de la ville de La Paz, est l’un des meilleurs exemples de ce que La Basse Californie du Sud a à offrir, un décor de carte postale.Pour les observateurs de cétacés, la période privilégiée est l’hiver (de décembre à mars) où les baleines viennent en Basse Californie pour retrouver des eaux plus chaudes, propices à la reproduction.A la recherche d’une ambiance plus californienne ? Todos Santos est un charmant village donnant sur l’océan pacifique et considéré comme un spot de surf réputé.Au sud-est de la péninsule se trouve le Parc national de Cabo Pulmo, nommé par Jean-Jacques Cousteau comme « l’aquarium du monde », qui est une Aire Naturelle Protégée depuis 1995 et depuis sa protection, la biomasse marine y aurait augmenté de 400%. Les otaries, les tortues, les requins et les raies mobulas ainsi que d’autres créatures fascinantes y ont établi domicile. C’est un paradis pour les plongeurs.La Basse Californie est pleine de surprises et adaptée à tous les publics. On y trouve des petits hébergements simples tout comme des adresses de renommée internationale pour les voyageurs plus exigeants.

Bien entendu, le voyage dans la péninsule du Yucatan reste un incontournable dans l’imaginaire collectif lors d’un premier voyage au Mexique. Toutefois, il est intéressant de savoir qu’une diversité aussi grande existe et que ce n’est pas parce qu’un voyageur a déjà été au Mexique, qu’il connaît le Mexique.

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons avec grand plaisir davantage d’informations sur ces régions plus confidentielles.



Nous sommes disponibles à tout moment pour construire des voyages sur mesure pour votre clientèle.

Contact

Adelind Chambrier

+52 999 481 9576

gerencia@terra-maya.com

www.mexique-voyages.com





>> Terra Maya dans l'Annuaire DESTIMAG

+52 999 481 9576





Lu 170 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Redonner du sens à l’imprévu, la vraie essence du voyage T’as-tu vu nos grands espaces ?