TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Découvrez Allemagne – Voyages en groupe avec we tours


L'Allemagne est l'une des destinations touristiques les plus variées et les plus passionnantes d'Europe. En tant qu'entreprise allemande, we tours connaît les plus beaux coins du pays, des villes historiques aux paysages impressionnants en passant par les découvertes culinaires.


Rédigé par we tours le Lundi 17 Novembre 2025

Forêt-Noire © Shutterstock
Forêt-Noire © Shutterstock
DITEX
Qu'il s'agisse de métropoles animées, de villes romantiques aux maisons à colombages ou de paisibles paysages lacustres, l'Allemagne offre d'innombrables possibilités pour les voyages en groupe et séduit par sa qualité, sa diversité et son hospitalité.

Pourquoi l'Allemagne ?


Un pays riche en histoire et en culture

L'Allemagne a une histoire riche et un patrimoine culturel impressionnant. Des sites touristiques de renommée mondiale tels que la porte de Brandebourg à Berlin, le château de Neuschwanstein en Bavière ou la cathédrale de Cologne ne sont que quelques-uns des points forts qui enchantent les visiteurs.

Dans des villes comme Dresde, Nuremberg ou Heidelberg, on ressent le charme des siècles passés, tandis que les musées, les théâtres et l'architecture moderne montrent à quel point l'Allemagne est à la fois vivante et tournée vers l'avenir.

Château de Heidelberg © Shutterstock
Château de Heidelberg © Shutterstock
Particulièrement attrayant pour les groupes français
Le sud de l'Allemagne est particulièrement facile d'accès pour les groupes venant de France.
Des régions telles que la Bavière, le Bade-Wurtemberg ou les rives du lac de Constance séduisent par leurs paysages pittoresques, leur richesse culturelle et leur hospitalité typiquement allemande. we tours ne se contente pas de faire découvrir le sud à vos groupes, mais organise également des circuits qui incluent l'Allemagne centrale et Berlin, pour une expérience authentique et variée de l'Allemagne.

Diversité culturelle et identité régionale
Chaque région a son propre caractère : le charme maritime du nord de l'Allemagne avec ses îles et ses phares, les collines vallonnées de la Forêt-Noire, les vignobles le long du Rhin ou les panoramas alpins autour de Garmisch et Berchtesgaden. Partout, les voyageurs découvrent les traditions régionales, l'artisanat vivant et la cuisine authentique, des brasseries en plein air de Munich aux bars à vin du Palatinat.

Des villes pleines de vie
Berlin, Dresde, Munich ou Heidelberg : chaque ville raconte sa propre histoire. Scène artistique moderne, vieille ville historique ou quartiers branchés : les villes allemandes séduisent par leur diversité et leur mélange de tradition et d'innovation.

Nature, détente et expériences durables
L'Allemagne n'est pas seulement un pays de villes, mais aussi de nature. Plus de 100 parcs naturels et 16 parcs nationaux invitent à la découverte, à pied, à vélo ou en bateau.
Qu'il s'agisse d'une croisière sur le Rhin, d'un tour à vélo autour du lac de Constance ou d'une randonnée à travers la Suisse saxonne, les groupes trouveront ici des programmes variés qui allient à la perfection culture, activité physique et plaisir.
Maxbrücke - Nuremberg © Shutterstock
Maxbrücke - Nuremberg © Shutterstock

Meilleure période pour visiter l’Allemagne

L'Allemagne vaut le détour à chaque saison :

• Le printemps et l'été séduisent par leurs paysages fleuris, leurs fêtes de ville et leurs nombreux événements en plein air
• L'automne séduit par la fête de la bière, les vendanges, les forêts dorées et les spécialités régionales.
• L'hiver enchante enfin par ses marchés de Noël traditionnels, notamment à Nuremberg, Dresde ou Aix-la-Chapelle, et par son atmosphère festive dans toutes les régions.

we tours – Votre partenaire pour les voyages en groupe

En tant que tour-opérateur expérimenté dans le domaine des voyages en groupe, we tours, entreprise allemande, est votre partenaire fiable pour des séjours inoubliables en Allemagne. Nous connaissons les meilleurs hébergements, les plus beaux coins du pays et les petites curiosités insolites hors des sentiers battus. Nos collaborateurs connaissent l’Allemagne comme leur poche et partagent volontiers leurs endroits favoris et leurs coups de cœur avec vous. we tours planifie des programmes flexibles, personnalisés et avec le souci du détail, afin que chaque séjour en groupe se déroule sans encombre et reste inoubliable.
Lindau © Shutterstock
Lindau © Shutterstock

Exemples de voyages pour découvrir l’Allemagne

Forêt-Noire – Chasse au trésor en forêt enchantée
Visitez la Forêt-Noire, où se côtoient paysages pittoresques, villages de charme et trésors culturels. Au cours de ce voyage, nous nous plongerons dans les légendes du lac « Mummelsee », nous nous enivrerons des chutes tumultueuses de Triberg, nous profiterons des paysages idylliques et des trésors culturels de la Forêt Noire lors de tours panoramiques.



Lac de Constance – Perle naturelle
Plongez dans le monde enchanteur du lac de Constance. Des villes pittoresques de Meersburg et Constance aux imposantes chutes du Rhin de Schaffhouse, en passant par l'île aux fleurs de Mainau, vivez un voyage riche en découvertes culturelles, en nature époustouflante et en plaisirs culinaires.



Allemagne – Voyage à travers l’histoire
Lors de ce voyage, un fascinant voyage dans le temps nous attend à travers l'histoire allemande. Tandis qu'à Heidelberg, nous explorons la vieille ville romantique, à Dresde, nous nous immergeons dans la splendeur baroque du 18e siècle. À Berlin, nous vivons le contraste entre histoire et modernité, tandis que Potsdam et ses châteaux prussiens, ainsi que Nuremberg, riche d'histoire, couronnent ce voyage inoubliable.



Allemagne – Trésors urbains et la richesse du patrimoine
L’Allemagne séduit par la diversité et la richesse de ses villes. Nous découvrons des cités marquées par l’histoire et la culture, où traditions séculaires se mêlent à la modernité européenne. Des anciennes résidences princières aux centres d’art et de musique, chaque étape révèle un visage unique de ce pays au cœur de l’Europe. Entre architecture remarquable, patrimoine vivant et atmosphère urbaine animée, ce voyage offre un panorama varié et inoubliable.



Découvrez Allemagne – Voyages en groupe avec we tours
Eric Triniez
Responsable commercial France

Email : eric.trinez@we-tours.com
Téléphone : +33 (0)7 81 59 31 09 / +49 30 400 535 400

Site web : www.we-tours.com

instagram


Lu 318 fois

Tags : we tours
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 17 Novembre 2025 - 00:05 L'été canadien pensé pour les groupes avec Receptour Canada

Lundi 17 Novembre 2025 - 00:05 La péninsule du Yucatan et ses incontournables en autotour

Brand News DestiMaG

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise
Pour cet hiver 25/26, ce sont 3 vols/semaines qui sont proposés. Et sur place la qualité de...
Playa Hotels & Resorts
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Découvrez Allemagne – Voyages en groupe avec we tours

Découvrez Allemagne – Voyages en groupe avec we tours
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

L'été canadien pensé pour les groupes avec Receptour Canada

La péninsule du Yucatan et ses incontournables en autotour

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise

Découvrez Allemagne – Voyages en groupe avec we tours

Manuel de Vente Bali 2026 – L’Île des Dieux

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
AirMaG

AirMaG

Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026

Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

L’aventure Exploris prend fin à Caen

L’aventure Exploris prend fin à Caen
Distribution

Distribution

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
HotelMaG

Hébergement

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Un nouvel hôtel The Meliá Collection en Patagonie

Un nouvel hôtel The Meliá Collection en Patagonie
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias