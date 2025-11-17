Découvrez Allemagne – Voyages en groupe avec we tours

Visitez la Forêt-Noire, où se côtoient paysages pittoresques, villages de charme et trésors culturels. Au cours de ce voyage, nous nous plongerons dans les légendes du lac « Mummelsee », nous nous enivrerons des chutes tumultueuses de Triberg, nous profiterons des paysages idylliques et des trésors culturels de la Forêt Noire lors de tours panoramiques.Plongez dans le monde enchanteur du lac de Constance. Des villes pittoresques de Meersburg et Constance aux imposantes chutes du Rhin de Schaffhouse, en passant par l'île aux fleurs de Mainau, vivez un voyage riche en découvertes culturelles, en nature époustouflante et en plaisirs culinaires.Lors de ce voyage, un fascinant voyage dans le temps nous attend à travers l'histoire allemande. Tandis qu'à Heidelberg, nous explorons la vieille ville romantique, à Dresde, nous nous immergeons dans la splendeur baroque du 18e siècle. À Berlin, nous vivons le contraste entre histoire et modernité, tandis que Potsdam et ses châteaux prussiens, ainsi que Nuremberg, riche d'histoire, couronnent ce voyage inoubliable.L’Allemagne séduit par la diversité et la richesse de ses villes. Nous découvrons des cités marquées par l’histoire et la culture, où traditions séculaires se mêlent à la modernité européenne. Des anciennes résidences princières aux centres d’art et de musique, chaque étape révèle un visage unique de ce pays au cœur de l’Europe. Entre architecture remarquable, patrimoine vivant et atmosphère urbaine animée, ce voyage offre un panorama varié et inoubliable.