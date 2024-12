MySilkWayTrips rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

est une agence réceptive spécialisée dans l'organisation de voyages en Ouzbékistan mais aussi au Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan, et Turkmenistan.Elle propose des voyages sur-mesure et indivuels. L'équipe francophone est basée à Samarkand et propose une assistance disponible 24/7.En Asie centrale, le pays le plus connu reste l'Ouzbékistan, réputé pour ses monuments historiques, ses dômes bleus, et ses anciennes étapes de la Route de la Soie : Samarkand, Boukhara et Khiva.Mais d'autres richesses restent à découvrir. Pour en savoir davantage : découvrez la fiche de MySilkWayTrips