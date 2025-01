Eductour à la découverte de l'Ouzbékistan avec MySilkWayTrips

● La Route de la Soie : L'Ouzbékistan offre une immersion unique dans l'histoire et la culture de la Route de la Soie avec les arrêts historiques et légendaires : Samarkand, Boukhara et Khiva, les villes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des villes millénaires à couper le souffle et des paysages à vous en mettre plein les yeux.

● Une immersion culturelle : Découvrez les traditions et l'hospitalité ouzbèke.

● L'artisanat ouzbek : Découverte de la richesse de l'artisanat ouzbek, avec ses tapis, ses céramiques, ses soieries et ses bijoux.