Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !

Une gamme club repensée et mieux segmentée

Alors que la saison hivernale approche, Mondial Tourisme présente sa nouvelle brochure 2025/2026. Entre élargissement de la gamme club, déploiement régional et nouvelles expériences en immersion, l’opérateur poursuit sa stratégie de montée en gamme et de diversification, tout en clarifiant son offre.



Rédigé par Raphaelle Savary le Lundi 1 Septembre 2025

