Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !

Une gamme club repensée et mieux segmentée


Alors que la saison hivernale approche, Mondial Tourisme présente sa nouvelle brochure 2025/2026. Entre élargissement de la gamme club, déploiement régional et nouvelles expériences en immersion, l’opérateur poursuit sa stratégie de montée en gamme et de diversification, tout en clarifiant son offre.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Mondial Tourisme propose d'autres destination comme la République Dominicaine, la Thaïlande, l'Égypte, les Canaries ou encore le Maroque. Photo Mondial Tourisme
TAP Air Portugal
Trois nouveaux établissements intègrent la collection Mondi Club, chacun avec une identité marquée.

En Tunisie, l’Africa Jade Thalasso 4* sup à Korba propose un environnement paisible et un centre de thalasso, ciblant une clientèle en quête de repos dans un cadre élégant.

Du côté des Canaries, à Lanzarote, le Beatriz Costa & Spa 4* mise sur le bien-être et les activités sportives dans un décor naturel atypique.

L’ouverture d’un club en Laponie finlandaise, à Sodankylä, constitue une première pour le voyagiste. Ce nouveau Mondi Club Relax s’inscrit dans une logique d’immersion nordique : activités typiques (traîneaux, motoneiges, aurores boréales), hébergement sobre et animations culturelles d’inspiration locale.

Pour clarifier la lecture de l’offre, deux nouveaux pictogrammes font leur apparition :

- Mondi Club Relax, pour les clubs à animation douce.

- Mondi Club Supérieur, pour les établissements offrant un meilleur standing dans leur catégorie.

Cap sur la Laponie depuis les régions

Mondi Club Sodankylä propose plus de quatre gammes de chambres différentes. Photo Mondial Toursime
Autre évolution notable : l’élargissement des points de départ vers la Laponie.

Mondial Tourisme met en place des vols affrétés depuis six villes de province : Deauville, Nantes, Lille, Strasbourg, Lyon et Toulouse. Une initiative destinée à faciliter les départs régionaux, souvent freinés par des correspondances longues via Paris.

Ces vols permettront un accès direct aux séjours à Sodankylä.

Escapades thématiques à Istanbul : entre culture et convivialité

Istanbul vue de nuit. Photo Mondial Tourisme
La ville d’Istanbul s’enrichit de deux nouvelles formules d’escapades thématiques.

L’une, « Les Nuits d’Istanbul », se concentre sur la vie nocturne et les lieux emblématiques de la ville (quartier de Taksim, dîner sur le Bosphore, cafés emblématiques). L’autre, « Splendeurs ottomanes », privilégie une approche culturelle, avec visites guidées de monuments historiques et découverte du patrimoine ottoman.

Proposées sur 3 nuits, ces formules offrent un format court mais pensé pour les city-breaks ou les week-ends prolongés, avec possibilité de montée en gamme hôtelière selon les profils.

Nouveau logo Mondial toursime.
À l’occasion de la sortie de cette brochure, Mondial Tourisme adopte une nouvelle identité graphique. Le logo évolue vers un design plus épuré.

Brochure complète disponible sur Brochuresenligne.com.

