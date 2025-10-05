Mondial Tourisme mise sur l’expérience terrain pour booster la destination Tunisie

Quoi de mieux que la formule "eductour" pour faire découvrir l'offre hôtelière Mondi Club et les richesses culturelles de la Tunisie aux professionnels du tourisme.
Le pays est une destination stratégique pour Mondial Tourisme, qui s’impose comme l'une des destinations préférées des Français : petits budgets, météo clémente toute l’année, 3h de vol, histoire et gastronomie, il faut dire qu’il y a de quoi plaire.
Sans oublier l’atout clé : tous les clubs sont francophones.
TourMaG a pu embarquer caméra au poing, pour capturer les temps forts de cet éductour.
Le pays est une destination stratégique pour Mondial Tourisme, qui s’impose comme l'une des destinations préférées des Français : petits budgets, météo clémente toute l’année, 3h de vol, histoire et gastronomie, il faut dire qu’il y a de quoi plaire.
Sans oublier l’atout clé : tous les clubs sont francophones.
TourMaG a pu embarquer caméra au poing, pour capturer les temps forts de cet éductour.
Tour d’horizon d’une offre hôtelière diversifiée
Autres articles
-
Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !
-
Mondial Tourisme convie 25 agents de voyages en République Dominicaine
-
La Tunisie en tête, les USA en embuscade, et un marché porté par des clientèles à deux vitesses [ABO]
-
Mondial Tourisme recrute trois nouvelles responsables régionales
-
Mondial Tourisme veut s'imposer en Egypte
Comme à chaque édition, les visites d’hôtels ont constitué l’un des temps forts du programme. Du 3 au 5 étoiles, Mondial Tourisme a mis en avant une palette variée d’établissements afin de permettre aux agents de voyages, de mieux connaître ses produits phares et ses dernières nouveautés.
Parmi les adresses visitées, on retrouve :
- Le Mondi Club Shalimar 4*, le Medina Diar Lemdina 4* et le Nozha Beach Resort & Spa 4 Sup* à Hammamet,
- Le Shems Holiday Village et le One Resort Jockey 4* à Monastir,
- Le Thalassa Mahdia Aquapark 4* à Mahdia,
Et, grande nouveauté de la saison, le Mondi Club Africa Jade Thalasso 4 Sup*, situé à Korba, au cœur du Cap Bon, un écrin naturel d’exception mêlant confort, détente et authenticité.
Cette tournée a offert un véritable panorama de l’offre hôtelière tunisienne, alliant établissements familiaux, resorts balnéaires et adresses bien-être, confirmant la volonté de Mondial Tourisme de proposer une expérience adaptée à chaque voyageur.
Parmi les adresses visitées, on retrouve :
- Le Mondi Club Shalimar 4*, le Medina Diar Lemdina 4* et le Nozha Beach Resort & Spa 4 Sup* à Hammamet,
- Le Shems Holiday Village et le One Resort Jockey 4* à Monastir,
- Le Thalassa Mahdia Aquapark 4* à Mahdia,
Et, grande nouveauté de la saison, le Mondi Club Africa Jade Thalasso 4 Sup*, situé à Korba, au cœur du Cap Bon, un écrin naturel d’exception mêlant confort, détente et authenticité.
Cette tournée a offert un véritable panorama de l’offre hôtelière tunisienne, alliant établissements familiaux, resorts balnéaires et adresses bien-être, confirmant la volonté de Mondial Tourisme de proposer une expérience adaptée à chaque voyageur.
Immersion dans la culture tunisienne
Parce qu’une destination ne se résume pas à ses chambres et ses piscines, le voyage de familiarisation a aussi été l’occasion de (re)découvrir la Tunisie autrement, à travers une série d’excursions soigneusement sélectionnées.
Les agents ont arpenté les ruelles bleues et blanches de Sidi Bou Saïd, ce village perché au-dessus du golfe de Tunis, rendu célèbre par le mythique Café des Délices. Le pays est riche d’une histoire antique. Carthage était une étape importante : les vestiges romains rappellent la grandeur passée d’une cité millénaire !
Les visites se poursuivent : Nabeul, capitale de la poterie artisanale, une sortie en bateau pirate au large d’Hammamet, ou encore la ville de Mahdia. Les agents de voyage ont pu avoir un aperçu global de l’offre régionale.
Certains diront que le point d’orgue de cette immersion tunisienne a été la visite de l’impressionnant amphithéâtre d’El Jem, joyau antique et plus grand Colisée d’Afrique du Nord.
Au terme de ce voyage riche en découvertes, les participants sont repartis avec une vision claire de la diversité et du potentiel du nord tunisien - une région clé où Mondial Tourisme concentre désormais 7 de ses 9 Mondi Clubs. Ce choix n’a rien d’anodin : il s’inscrit dans une stratégie de consolidation sur une destination en plein essor.
Les agents ont arpenté les ruelles bleues et blanches de Sidi Bou Saïd, ce village perché au-dessus du golfe de Tunis, rendu célèbre par le mythique Café des Délices. Le pays est riche d’une histoire antique. Carthage était une étape importante : les vestiges romains rappellent la grandeur passée d’une cité millénaire !
Les visites se poursuivent : Nabeul, capitale de la poterie artisanale, une sortie en bateau pirate au large d’Hammamet, ou encore la ville de Mahdia. Les agents de voyage ont pu avoir un aperçu global de l’offre régionale.
Certains diront que le point d’orgue de cette immersion tunisienne a été la visite de l’impressionnant amphithéâtre d’El Jem, joyau antique et plus grand Colisée d’Afrique du Nord.
Au terme de ce voyage riche en découvertes, les participants sont repartis avec une vision claire de la diversité et du potentiel du nord tunisien - une région clé où Mondial Tourisme concentre désormais 7 de ses 9 Mondi Clubs. Ce choix n’a rien d’anodin : il s’inscrit dans une stratégie de consolidation sur une destination en plein essor.
Publié par Maëlle Fontaine Journaliste Réseaux sociaux TourMaG.com
Voir tous les articles de Maëlle Fontaine
Voir tous les articles de Maëlle Fontaine