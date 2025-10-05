Mondial Tourisme mise sur l’expérience terrain pour booster la destination Tunisie

Parce qu’une destination ne se résume pas à ses chambres et ses piscines, le voyage de familiarisation a aussi été l’occasion de (re)découvrir la Tunisie autrement, à travers une série d’excursions soigneusement sélectionnées.



Les agents ont arpenté les ruelles bleues et blanches de Sidi Bou Saïd, ce village perché au-dessus du golfe de Tunis, rendu célèbre par le mythique Café des Délices. Le pays est riche d’une histoire antique. Carthage était une étape importante : les vestiges romains rappellent la grandeur passée d’une cité millénaire !



Les visites se poursuivent : Nabeul, capitale de la poterie artisanale, une sortie en bateau pirate au large d’Hammamet, ou encore la ville de Mahdia. Les agents de voyage ont pu avoir un aperçu global de l’offre régionale.



Certains diront que le point d’orgue de cette immersion tunisienne a été la visite de l’impressionnant amphithéâtre d’El Jem, joyau antique et plus grand Colisée d’Afrique du Nord.



Au terme de ce voyage riche en découvertes, les participants sont repartis avec une vision claire de la diversité et du potentiel du nord tunisien - une région clé où Mondial Tourisme concentre désormais 7 de ses 9 Mondi Clubs. Ce choix n’a rien d’anodin : il s’inscrit dans une stratégie de consolidation sur une destination en plein essor.