Privatisation de TAP : le gouvernement portugais fixe les règles

Le processus et ses différentes étapes pour retenir les candidats éligibles et négocier avec eux devraient aboutir au printemps prochain, selon le communiqué.



Les offres seront évaluées selon plusieurs critères : la qualité du plan stratégique proposé, le prix offert pour les actions, les garanties de viabilité financière, le respect des engagements sociaux et des conventions collectives ainsi que l'absence de conditions pouvant compromettre l’opération.



Le gouvernement sera également attentif à ce que le projet renforce la position de TAP comme acteur global, en mettant l’accent sur les liaisons avec les Açores, Madère, la diaspora portugaise, les pays lusophones, l’investissement dans les carburants durables (SAF/e-SAF) et le renforcement de la flotte et des capacités de maintenance.



Le processus sera piloté par Parpública, société publique chargée de recevoir et d’évaluer les offres qui s’aidera d’une commission spéciale de suivi, avec à sa tête des économistes portugais.



Le Conseil des ministres décidera ensuite de la sélection de l'investisseur de référence, sur la base des rapports étayés de Parpública et des critères définis dans le cahier des charges.



Il pourra également apporter des ajustements au processus et approuver les conditions définitives de la transaction.