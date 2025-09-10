TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Privatisation de TAP : le gouvernement portugais fixe les règles

huit mois pour trouver un candidat


La République portugaise a publié un communiqué annonçant qu’elle a adopté le cahier des charges pour la privatisation de la compagnie TAP.


Mercredi 10 Septembre 2025

A.33O TAP à Lisbonne Crédit : depositphoto Boarding2Now
« Airlines Only » va-t-on pouvoir lire à l’entrée du club VIP que vient d’ouvrir le gouvernement portugais à l’attention de ceux qui se porteront candidats à la reprise d’une partie du capital de la compagnie nationale portugaise TAP.

Un club plutôt sélect puisque, par résolution du Conseil des ministres, le cahier des charges définissant les conditions de la vente directe de référence de 49,9 % du capital de TAP Air Portugal, est destiné exclusivement à des opérateurs aériens ou à des groupements dirigés par eux, ayant réalisé plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur au moins une des trois dernières années.

Privatisation de TAP : huit mois pour décider

Le processus et ses différentes étapes pour retenir les candidats éligibles et négocier avec eux devraient aboutir au printemps prochain, selon le communiqué.

Les offres seront évaluées selon plusieurs critères : la qualité du plan stratégique proposé, le prix offert pour les actions, les garanties de viabilité financière, le respect des engagements sociaux et des conventions collectives ainsi que l'absence de conditions pouvant compromettre l’opération.

Le gouvernement sera également attentif à ce que le projet renforce la position de TAP comme acteur global, en mettant l’accent sur les liaisons avec les Açores, Madère, la diaspora portugaise, les pays lusophones, l’investissement dans les carburants durables (SAF/e-SAF) et le renforcement de la flotte et des capacités de maintenance.

Le processus sera piloté par Parpública, société publique chargée de recevoir et d’évaluer les offres qui s’aidera d’une commission spéciale de suivi, avec à sa tête des économistes portugais.

Le Conseil des ministres décidera ensuite de la sélection de l'investisseur de référence, sur la base des rapports étayés de Parpública et des critères définis dans le cahier des charges.

Il pourra également apporter des ajustements au processus et approuver les conditions définitives de la transaction.

L’état veut du rendement

Après avoir nationalisé de toute urgence à l’arrivée du Covid et « quoi qu’il en coûte » la compagnie, le gouvernement veut cependant récupérer son argent, à présent que celle-ci a repris des forces, terminant l’année 2024 avec un bénéfice net positif de 53,7 millions d’euros en 2024.

Le ministre des Infrastructures et du Logement, Miguel Pinto Luz, a déclaré : « L'investisseur jouera un rôle important dans la gestion de TAP. Nous souhaitons récupérer les sommes investies par l'État, renforcer les capacités aéronautiques et d'ingénierie, maintenir les liaisons stratégiques et développer l'entreprise grâce à des investissements privés

De son côté, le ministre d'État et des Finances, Joaquim Miranda Sarmento, a souligné que ce processus visait à « assurer le développement et l'expansion futurs de la compagnie aérienne, grâce à un partenaire stratégique, en renforçant son rôle dans l'économie portugaise et en maximisant le rendement financier de cette opération pour l'État ».

Air France - KLM intéressé

Parmi les compagnies et groupes candidats et ayant les reins assez solides pour répondre aux critères fixés par le gouvernement portugais, Air France - KLM a confirmé son intérêt en concurrence avec les groupes Lufthansa et IAG (British Airways et Iberia).

Pour le groupe français notamment, l’attrait de la compagnie aérienne portugaise réside dans son important réseau à destination du Brésil et aussi dans sa présence en Afrique.

bAvec une participation dans TAP, [Air France - KLM pourrait conforter sa position de grand consolidateur européen]b après sa prise de participation dans SAS il y a quelques mois lui permettant de saisir des opportunités de trafic au nord et notamment vers les USA et l’Asie.

Lu 345 fois

Tags : air france, tap, TAP Air Portugal
