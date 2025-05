Les résidences hôtelières de luxe, nouvelle alternative aux palaces ? [ABO]

Mais ce modèle exige aussi une grande maîtrise humaine et organisationnelle. Il faut des équipes à la hauteur : formées, discrètes, fidèles à l’esprit du lieu.



Le recrutement devient un enjeu stratégique, d’autant plus crucial que ces résidences visent une clientèle internationale, mobile et très attentive à la qualité du service.



Ce succès s’explique enfin par une réelle évolution des attentes des clients fortunés. Ils recherchent aujourd’hui de l’espace, de la confidentialité, du sur-mesure. Là où les palaces offrent une certaine exposition, les résidences garantissent une expérience plus intime, plus fluide, où l’on peut véritablement « habiter » le lieu, sans renoncer au luxe.



Le format - appartements ou villas de grand standing avec accès aux services d’un hôtel - offre une combinaison idéale entre confort résidentiel et prestations hôtelières.



Néanmoins, les résidences hôtelières de luxe ne remplacent pas les palaces. Elles leur offrent une alternative complémentaire, qui séduit une clientèle en quête de liberté, de flexibilité et d’expériences personnalisées.



Elles incarnent une nouvelle vision de l’hospitalité de luxe : moins ostentatoire, plus ancrée dans les usages, plus connectée aux réalités contemporaines. Leur succès repose sur la cohérence de l’ensemble - du design au service - et sur la capacité des marques à créer un lien durable avec leurs hôtes.



Dans un monde où le temps devient le vrai luxe, ces résidences ont su imposer un nouveau rythme, plus humain, plus élégant, et surtout, plus en phase avec les modes de vie d’aujourd’hui.