Four Seasons lance des résidences privées à Washington D.C.

Les résidents des Four Seasons Private Residences Washington, D.C. auront accès à un ensemble d’équipements haut de gamme. Le complexe comprendra un centre de bien-être privé avec un studio de fitness, des salles de soins spa et une piscine intérieure de 23 mètres. Les espaces communs incluent également une cave à vin privée, une salle de dégustation, ainsi que des jardins paysagers. Le service sera assuré par une équipe dédiée de Four Seasons, dirigée par un Responsable des Résidences. L’équipe prendra en charge la gestion quotidienne, tout en proposant des prestations personnalisées comme l’organisation de dîners ou de réceptions.



Four Seasons, qui célèbre quarante ans d’expertise dans les résidences de luxe, est l’une des rares marques à assurer la gestion directe de ses biens sur le long terme. Cette approche permet, selon le groupe, « une attention minutieuse à chaque détail, du service anticipatif à l’entretien des propriétés, tout en protégeant l'investissement le plus précieux des résidents : leur maison ». Seule propriété de Washington, D.C. récompensée par le Forbes Travel Guide de la distinction Cinq Étoiles, Four Seasons renforce ainsi son implantation dans la capitale américaine avec ce projet résidentiel. Les résidences sont désormais disponibles à l’acquisition via le site dédié ou par contact direct.