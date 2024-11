Réouverture du Four Seasons New York à Midtown Manhattan

C'est, en revanche, seulement en 2025 que des chambres et suites adaptées pour les longs séjours, dotées de cuisines équipées et de chambres communicantes en option, seront inaugurées, idéales pour les voyageurs d’affaires ou les séjours prolongés. C'est en 2025 également que l'établissement dévoilera un spa rénové.



Four Seasons Hotel New York appartient au groupe Four Seasons Hotels qui a ouvert son premier hôtel en 1961.



Depuis lors, ce groupe s'est consacré à l'amélioration de l'expérience de voyage grâce à une innovation continue et aux normes d'hospitalité les plus élevées. Four Seasons exploite actuellement 134 hôtels et resorts, ainsi que 55 propriétés résidentielles dans les principaux centres urbains et destinations de resorts de 47 pays, et avec plus de 60 projets en cours de planification ou de développement.



Outre ses hôtels et resorts, l'offre de Four Seasons comprend plus de 600 restaurants et bars dans le monde, l'expérience Four Seasons Private Jet, l'expérience Four Seasons Drive et le futur Four Seasons Yachts.