Fidji : une année 2023 à succès

: Le développement durable reste une priorité pour les Fidji. Tourism Fiji a lancé la campagne « If You Can't Bin It, Bag It » pour encourager résidents et visiteurs à maintenir la propreté de l’archipel. En tant que membre d’ EarthCheck et du collectif Coral Gardeners, Tourism Fiji continue à soutenir des initiatives de conservation environnementale et à promouvoir le développement durable. L’étude a également révélé le besoin d’améliorer l’accessibilité des sites touristiques pour les voyageurs en situation de handicap.: Le tourisme d’affaires est en expansion aux Fidji, contribuant à renforcer l’attractivité de la destination. Le pays développe son offre MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) avec des événements tels qu'AHICE, AdventureNEXT et le Fiji Tourism Exchange, positionnant les Fidji comme un acteur émergent du tourisme d’affaires.Le secteur touristique fidjien amorce une, visant à reconquérir les marchés internationaux, notamment européens, tout en relevant les défis d’un marché compétitif par la mise en avant d’une offre plus durable et respectueuse des communautés locales.