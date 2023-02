Après la pandémie, les Fidji font évoluer leur stratégie touristique

"Au plus fort de la pandémie, le nombre de visiteurs est tombé à près de 30 000 par an. Alors que nos frontières se fermaient, les Fidjiens ont montré qu'ils étaient bien plus qu'un simple visage amical , a déclaré Brent Hill, le directeur général de Tourism Fiji.



La résilience, l'ingéniosité, l'esprit d'entreprise et un sens aigu de la communauté ont permis aux Fidjiens de s'en sortir lorsque le nombre de touristes a drastiquement chuté. Depuis, le nombre de visiteurs n'a cessé d'augmenter, atteignant 102,5% du nombre de touristes avant la pandémie en décembre 2022 ".



Ainsi, dans le cadre de l'évolution de la marque, Tourism Fiji a annoncé cinq nouveaux piliers de voyage, qui présentent une gamme d'expériences authentiques à vivre aux Fidji, telles que :



1. Environnement naturel : Explorer les merveilles naturelles des Fidji et se connecter à la nature



2. Aventures : Vivre des aventures pleines d'adrénaline au Rainbow Reef - un paradis sous-marin découvert par Jacques Cousteau et connu comme la capitale mondiale du corail mou.



3. Rencontre avec la communauté locale : Prendre part à la cérémonie de bienvenue du Kava. Cette cérémonie traditionnelle et ancestrale a lieu lors de rassemblements traditionnels et de cérémonies culturelles et religieuses.



4. Recharge et reconnexion : Apaiser son âme en se plongeant dans la piscine de boue et les sources chaudes de Sabeto. Cette expérience thérapeutique offre un remède naturel pour aider à reconstituer l'esprit, le corps et l'âme.



5. Gastronomie : Vivre une expérience culinaire personnalisée au complexe Kokomo avec la Chef Caroline Oakley, réputée pour son approche de la cuisine "avec le cœur et l'âme".



La campagne comprend également un nouveau logo qui associe une typographie moderne à l'art traditionnel fidjien du masi .