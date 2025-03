Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Villes impériales

Le Maroc est à la mode. Et ce, depuis plusieurs décennies. Une élite d’abord se flattait de passer quelques jours à Marrakech et faisait rêver ses semblables d’une soirée au casino ou d’une semaine ou au Club Med d’Agadir quand d’autres s’enivraient des merveilles d’un circuit dit des «» qui les propulsait de Rabat à Marrakech en passant par un spectaculaire désert parsemé d’histoire et de palmeraies.Étonnante destination combinant montagnes, océan, Méditerranée, villes, histoire, culture et traditions issues de toutes les couches d’une population bigarrée, précocement judaïsée, romanisée, puis christianisée avant que l’arabisation ne la submerge et la hérisse de mosquées, le Maroc a toujours été présent sur la scène touristique.Et aujourd’hui, plus que jamais, il croit dur comme fer en son avenir, au développement de ses clientèles et à leur diversification.D’ores et déjà, comme l’a écrit notre consœur dans un article de TourMaG, ses résultats sont spectaculaires. Le Royaume, a attiré l’an dernier 17.4 millions de touristes internationaux, soit 20% de plus qu’en 2023. Des chiffres confirmés par le Secrétaire général d’ONU Tourisme, faisant du Maroc la première destination du continent africain et surtout, portant son PIB tourisme à 7.3%.Autre chiffre spectaculaire : le mois de janvier 2025 a enregistré 1.2 million d’arrivées internationales. Du jamais vu qui laisse espérer si tout va bien 20 millions d’arrivées en fin d’année.