Marketing d’influence : quels leviers de développement pour le tourisme ?

Malgré cette maturité encore relative, le secteur se distingue par une forte accélération. Près de 40% des marques investissent désormais entre 50 000 et 200 000 euros, signe d’une montée en puissance progressive.



Surtout, 77% des annonceurs prévoient d’augmenter leurs budgets dans les 12 prochains mois, un niveau supérieur à la moyenne du marché.



Cette progression s’accompagne d’une évolution des usages : 56% des marques envisagent de renforcer leurs investissements en paid media et 46% dans les contenus générés par les utilisateurs (UGC).



Par ailleurs, 38% des acteurs interrogés souhaitent mettre en place des dispositifs d’influence en continu, tout au long de l’année, marquant une sortie progressive des campagnes ponctuelles.