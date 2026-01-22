TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Influenceurs : les (nouvelles) obligations pour les pros du tourisme ! [ABO]

Un nouveau cadre légal encadre l'influence commerciale


Apparus grâce à l'émergence des réseaux sociaux, et notamment d'Instagram, les influenceurs ont bouleversé les codes du marketing et le paysage médiatique, le tout dans un certain Far West législatif. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, une mise à jour du cadre légal édité en juin 2023, vient encadrer les collaborations entre les professionnels du tourisme, plus globalement les marques, et les influenceurs.


Rédigé par le Jeudi 22 Janvier 2026

Un nouveau cadre légal encadre le recours aux influenceurs - Depositphotos.com
Un nouveau cadre légal encadre le recours aux influenceurs - Depositphotos.com
CroisiEurope
Comme souvent lorsqu'un changement sociétal ou technologique majeur survient, le cadre légal met un peu de temps à s'adapter.

Cela a été le cas avec les données personnelles, puis l'Europe a mis en place le RGPD.

Idem avec l'IA, même si le législateur européen apparaît ici un peu plus réactif. Cette latence du monde politique par rapport à une nouvelle réalité économique se retrouve une fois de plus avec les influenceurs.

Il aura fallu une bonne grosse dizaine d'années pour que le législateur encadre les pratiques commerciales de ces nouveaux acteurs du marketing, désormais omniprésents dans le secteur du tourisme.

Un poids grandissant qui n'a pourtant pas été encadré légalement jusqu'à la loi Delaporte-Vojetta de juin 2023 sur les influenceurs. Une législation cruciale qui a, depuis, été complétée.

"Ça permet de mieux structurer le secteur. La loi qui encadre l'influence a été mise à jour et j'y suis favorable à 100 %. Nous avons besoin de toujours plus de transparence et de confiance pour que les choses se passent bien," introduit Bruno Maltor, au sujet de la nouvelle obligation contractuelle entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026.


Influenceurs : les contours de cette nouvelle obligation ?

Concrètement, depuis le 9 juin 2023, un paquet législatif a été publié pour encadrer l’influence commerciale.

Le texte définit ce qu'est un influenceur, de la façon suivante : "une personne qui, contre rémunération ou avantages en nature, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer en ligne des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque."

Il était aussi prévu que des contrats écrits soient obligatoires pour l'ensemble des parties, agences de voyages, tour-opérateurs ou destinations ayant recours à ce type de levier marketing, sans toutefois préciser le montant déclenchant jusqu'alors cette obligation.

"Avant la loi "Influence", nous étions dans un Far West juridique qui se régule progressivement. La loi et ses décrets sont un premier pas vers une économie plus saine et régulée, même si de nombreuses incertitudes demeurent.

Il existait encore un flou sur le montant à partir duquel le contrat devenait obligatoire.

Dès janvier 2026, toute collaboration dont la valeur cumulée dépasse 1 000 € hors taxes devra impérativement faire l’objet d’un contrat écrit," nous confie Chloé Rezlan, la cofondatrice du cabinet Adeona Avocats qui a travaillé au détricotage cette nouvelle loi, avec Travel Insight.

Dans ce seuil de 1 000 euros, le législateur n'inclut pas seulement le versement d'une indemnité ; il comprend aussi les avantages en nature.

Influenceurs : que comprend le seuil de 1 000 euros ?

Les barters, ou "troc" en français, peuvent être des produits de beauté, des vêtements, des invitations pour des concerts ou des matchs de sport, des voyages de presse, des séjours offerts, des billets d’avion ou encore des expériences premium...

Et ces derniers avantages doivent bien être pris en compte dans le seuil de 1 000 euros déclenchant l'obligation de réaliser un contrat écrit.

"Les créateurs professionnels, du moins ceux qui tendaient vers cela, faisaient déjà des devis et des contrats depuis très longtemps. On assiste plutôt à une harmonisation des règles, et c'est une bonne chose.

C'est un signe qui prouve que le secteur de l'influence arrive à maturité," poursuit Bruno Maltor.

A lire : Rencontre avec Bruno Maltor, blogueur star du voyage et digital nomad

Pour les marques ayant recours à ces prestataires, il convient donc d'évaluer financièrement les avantages en nature et de les formaliser contractuellement.

Le document devra préciser les engagements des deux parties, c'est-à-dire la prestation attendue (vidéo, article de blog...), la temporalité des publications, les droits d’usage et les mentions légales.

Voici les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat : l’identité complète des parties, la description détaillée des contenus et prestations attendues, la rémunération ou la méthode d’évaluation des avantages accordés, les droits et obligations de chaque partie, les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et le droit applicable.

Le secteur de l'influence arrive à maturité," selon Bruno Maltor

Ces obligations doivent être appliquées dès lors que le professionnel du tourisme attend un travail en retour d'une invitation à un voyage ou à l'inauguration d'un hôtel, par exemple, sous peine de sanctions.

D'après le site Village Justice contrevenir à cette législation peut exposer les entreprises à de lourdes peines, comme une injonction de cessation immédiate de la pratique illégale.

À cela s'ajoute une astreinte de 100 € par jour de retard.

D'autant plus que, pour l'avocat interrogé, "les autorités ne font plus de pédagogie, elles sanctionnent".

Et Chloé Rezlan de rassurer, les professionnels du tourisme. "Cette réglementation ne crée pas une contrainte supplémentaire ; elle apporte surtout un cadre clair et protecteur pour l’ensemble des parties.

Le contrat devient un outil de sécurisation, de transparence et d’alignement des attentes.

Dans le cas des barters (l'échange de marchandises), très fréquents dans le tourisme, il est essentiel de rappeler que l’absence de flux financier ne signifie pas une absence de valeur juridique ou économique.

Formaliser ces collaborations permet non seulement de se conformer à la loi, mais aussi de prévenir les incompréhensions, les litiges et les risques de requalification.

Marques, agences et influenceurs ont tout intérêt à anticiper ces obligations dès maintenant," explique l'avocate.

💡 Ce qu'il faut retenir

Autres articles
Nouveau seuil obligatoire dès 2026 : À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, la loi impose la rédaction d'un contrat écrit pour toute collaboration d'influence dont la valeur cumulée dépasse 1 000 € HT.

Inclusion des avantages en nature : Le calcul de ce seuil de 1 000 € ne se limite pas aux paiements financiers ; il englobe la valeur des « barters » (voyages de presse, billets d'avion, séjours offerts, produits, expériences, etc.).

Mentions contractuelles strictes : Le contrat doit impérativement préciser l'identité des parties, le détail des prestations attendues, la rémunération (ou l'évaluation des avantages), la propriété intellectuelle et les droits d'usage.

Fin de la tolérance : Les autorités ne sont plus dans une phase de pédagogie mais de sanction. Le non-respect de ces obligations expose les entreprises à des injonctions de cessation immédiate et à des astreintes journalières.

Sécurisation du secteur : Cette mesure, issue de la loi Delaporte-Vojetta, vise à mettre fin au « Far West juridique » en apportant transparence et protection tant pour les marques (tour-opérateurs, destinations) que pour les influenceurs.


Lu 1655 fois

Tags : bruno maltor, influenceur, travel insight
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Influenceurs : les (nouvelles) obligations pour les pros du tourisme ! [ABO]

Influenceurs : les (nouvelles) obligations pour les pros du tourisme ! [ABO]

Christophe Fuss, patron de TUI France et talentueux self made man [ABO] Christophe Fuss, patron de TUI France et talentueux self made man [ABO]

Pascal Boniface : "Nous allons vers un monde où les conflits vont s'accélérer" [ABO] Pascal Boniface : "Nous allons vers un monde où les conflits vont s'accélérer" [ABO]

Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO] Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO] Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO] Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO] Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

Dernière heure

Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata

Accrochez votre ceinture : une chute de 52m arrive avec un nouveau Fast & Furious à Universal Orlando !

Apple : le futur Siri « Campos » va-t-il révolutionner la réservation de voyage ?

MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président

Christophe Fuss, patron de TUI France et talentueux self made man [ABO]

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Beautiful Travel : d'apporteuse d'affaires à l'ouverture d'une agence de voyages !

Beautiful Travel : d'apporteuse d'affaires à l'ouverture d'une agence de voyages !
Partez en France

Partez en France

JO 2030 : les évènements sportifs, levier d'attractivité touristique en Provence !

JO 2030 : les évènements sportifs, levier d'attractivité touristique en Provence !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Accrochez votre ceinture : une chute de 52m arrive avec un nouveau Fast & Furious à Universal Orlando !

Accrochez votre ceinture : une chute de 52m arrive avec un nouveau Fast &amp; Furious à Universal Orlando !
Production

Production

FRAM lance sa nouvelle campagne TV !

FRAM lance sa nouvelle campagne TV !
AirMaG

AirMaG

Air France célèbre les 50 ans du Concorde avec un documentaire inédit

Air France célèbre les 50 ans du Concorde avec un documentaire inédit
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Apple : le futur Siri « Campos » va-t-il révolutionner la réservation de voyage ?

Apple : le futur Siri « Campos » va-t-il révolutionner la réservation de voyage ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

"Spain is excellence", un Club pour mieux faire connaître l'offre luxe de l'Espagne

"Spain is excellence", un Club pour mieux faire connaître l'offre luxe de l'Espagne
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

B&amp;B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata

Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata
TravelJobs

Emploi & Formation

Etats-Unis : conseiller voyage, parmi les métiers en forte croissance, selon LinkedIn !

Etats-Unis : conseiller voyage, parmi les métiers en forte croissance, selon LinkedIn !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias