Influenceurs : les (nouvelles) obligations pour les pros du tourisme ! [ABO]

Un nouveau cadre légal encadre l'influence commerciale

Apparus grâce à l'émergence des réseaux sociaux, et notamment d'Instagram, les influenceurs ont bouleversé les codes du marketing et le paysage médiatique, le tout dans un certain Far West législatif. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, une mise à jour du cadre légal édité en juin 2023, vient encadrer les collaborations entre les professionnels du tourisme, plus globalement les marques, et les influenceurs.

Rédigé par Romain POMMIER le Jeudi 22 Janvier 2026

Lu 1655 fois